زلزال بقوة 7,6 درجات يسبب موجات تسونامي خفيفة قبالة اليابان

ضرب زلزال كبير الساحل الشمالي لليابان أمس الاثنين وسجّلت عقبه هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجات تسونامي في حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع إصابات.

وذكرت تقارير أن الزلزال الذي بلغت قوته 7,6 درجات على سلم ريختر ضرب قبالة ميساوا على ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي، وأجبر السكان على مغادرة منازلهم وحرم الآلاف من الكهرباء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي إذ ضربت أول موجاته في منطقة أوموري (شمال) حيث تقع ميساوا، بينما وصلت أمواج أخرى إلى الساحل وبلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا، بحسب الهيئة.

ورفعت الهيئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي التحذير من تسونامي، بحسب وكالة "كيودو" الإخبارية، في حين أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن تحذيرات أقل درجة ما زالت سارية في بعض المناطق في شمال اليابان رفعت أيضا في وقت لاحق.

ونقلت شبكة البث العامة "إن إتش كاي" عن موظف في أحد فنادق مدينة هاتشينوه في أوموري قوله إن بعض الأشخاص أصيبوا بجروح جراء الزلزال الذي ضرب عند الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش، في حين أظهر بث حي مشاهد لشظايا الزجاج متناثرة في الطرق.

وسجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الهزّة على عمق 44 كيلومترا. وذكرت "إن إتش كاي" أن سكان هاتشينوه فروا من منازلهم واحتموا في دار البلدية.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 2700 منزل في أوموري، بحسب "كيودو" في حين وردت تقارير عن اندلاع حرائق. كما شعر سكان مدينة سابورو الشمالية بالزلزال وأُرسلت إشعارات إلى هواتفهم الذكية.

وأفاد مراسل "إن إتش كاي" في هوكايدو بأنه لم يكن قادرا على الوقوف جراء الهزّة التي استمرت نحو 30 ثانية.

وبعد التحذير من موجات تسونامي على الساحل المطل على المحيط الهادي، حضّ الناطق باسم الحكومة مينورو كيهارا السكان على البقاء في مكان آمن إلى حين رفعه، في حين عبرت الحكومة في مؤتمر صحفي منفصل عن خشيتها من وقوع زلازل قوية في الأيام المقبلة.

وقال كيهارا إنه لم يتلق "أي تقارير عن وقوع أي أمر خارج عن المعتاد" من محطتين نوويتين في شمال اليابان، مضيفا أن التحقيقات جارية في منشآت نووية أخرى.

وعام 2011، تسبب زلزال بقوة 9 درجات بموجات تسونامي أسفرت عن مقتل أو فقدان أثر 18 ألفا و500 شخص وألحق أضرارا جسيمة بمحطة فوكوشيما النووية.