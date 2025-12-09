جنود القاعدة الأميركية في التنف يشاركون السوريين فرحة عيد التحرير

لم تهدأ الساحات في مختلف المدن السورية ليلة 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث غمرت الاحتفالات أرجاء البلاد إحياء للذكرى الأولى لتحرير سوريا وسقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو اليوم الذي يمثل محطة فارقة في الذاكرة الوطنية للبلاد.

ومنذ ساعات الصباح يوم أمس الاثنين وحتى ما بعد منتصف الليل تحولت الساحات الكبرى والشوارع الرئيسية إلى لوحات نابضة بالحياة، وتدفق مئات آلاف السوريين حاملين الأعلام مرددين الأناشيد الوطنية والهتافات التي تمجد النصر وتستحضر تضحيات الشهداء.

ألوان الأعلام وأصوات الأغاني امتزجت مع الألعاب النارية التي أضاءت سماء دمشق وحماة وحلب وحمص واللاذقية، في مشهد وصفه شهود عيان بأنه "أكبر احتفال منذ عقود".

لكن وسط هذا الزخم الشعبي كان هناك احتفال لافت من نوع آخر، وهو احتفال بعض الجنود الأميركيين في القاعدة العسكرية الأميركية "التنف" مع أبناء الشعب السوري.

وتقع هذه القاعدة في أقصى جنوب شرقي محافظة حمص على بعد نحو 24 كيلومترا غرب معبر التنف- الوليد عند نقطة التقاء الحدود السورية مع الأردن والعراق، وتشرف على الطريق الدولي دمشق بغداد، في حين تبعد عن مدينة تدمر التاريخية قرابة 240 كيلومترا.