ترامب: قادة أوروبا ضعفاء ويتحدثون كثيرا دون إنجاز

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية بشدة، واصفًا إياها بأنها مجموعة دول "متحللة" يقودها أشخاص "ضعفاء"، منتقدا ما اعتبره إخفاقا أوروبيا في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب ترامب، في مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، اليوم الثلاثاء، عن قلقه الشديد من "الاتجاهات السيئة" التي تتجه إليها أوروبا. ورغم تأكيده أن الولايات المتحدة لا تريد "تغييرا كبيرا" في القارة الأوروبية، هاجم قادتها قائلا "أعتقد أن قادة أوروبا ضعفاء، ويريدون أن يكونوا ملتزمين جدا بالصوابية السياسية"، مضيفا أنهم "لا يعرفون ماذا يفعلون".

كما انتقد ترامب تأثير الهجرة غير المنظمة من الشرق الأوسط وأفريقيا على مدن مثل لندن وباريس، محذرا من أن بعض الدول الأوروبية "لن تظل دولاً قابلة للحياة" إذا لم يتغير الوضع، واصفا عمدة لندن صادق خان بأنه "كارثة" بسبب دعم المهاجرين له.

وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا، اتهم ترامب القادة الأوروبيين بعدم القدرة على إنهاء النزاع، قائلا "يتحدثون كثيرا لكنهم لا ينجزون شيئا، والحرب تستمر بلا نهاية".

كما شكّك في الديمقراطية الأوكرانية، مشيرا إلى أن "لم تجرَ انتخابات في أوكرانيا منذ وقت طويل، ووصل الأمر إلى نقطة لم تعد فيها ديمقراطية".

وأشار ترامب إلى اقتراحه لخطة سلام جديدة، قائلا إن بعض المسؤولين الأوكرانيين أعجبهم المسودة، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لم يراجعها بعد، محذرا من أن روسيا في موقف أقوى.

ومع ذلك، أعرب ترامب عن دعمه لقادة أوروبيين يتوافقون مع آرائه، مثل فيكتور أوربان في المجر، قائلاً إنه "سيؤيد" مرشحين مشابهين رغم معارضة بعض الأوروبيين.

وتأتي هذه التصريحات امتدادا لانتقادات ترامب السابقة لأوروبا، بما في ذلك استنكاره غرامة المفوضية الأوروبية على منصة إكس، التي وصفها بأنها "قاسية"، مشيرا إلى أنه سيعلق أكثر بعد الحصول على التفاصيل.