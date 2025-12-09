جلسة وزارية استثنائية بعد إحباط محاولة انقلاب دامية في بنين

عقد الرئيس البنيني باتريس تالون يوم الاثنين اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في العاصمة الاقتصادية كوتونو، بعد يوم واحد من محاولة انقلاب عسكرية فاشلة هزّت البلاد وأثارت قلقا داخليا وإقليميا.

وأكد تالون خلال الاجتماع أن مؤسسات الدولة "صامدة" وأن السلطات ستلاحق المسؤولين عن "المغامرة الانقلابية"، كما وصفها، دون هوادة.

وأسفرت المحاولة الانقلابية التي جرت الأحد عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وعسكريون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية.

وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات المتمردة والوحدات الموالية للرئيس، خصوصا في محيط مبنى التلفزيون الوطني الذي حاول الانقلابيون السيطرة عليه بعد إذاعة بيان استلام السلطة.

بيد أن بعض منفذي الانقلاب ما زالوا في حالة فرار، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات الملاحقة لتثبيت السيطرة الكاملة على الوضع.

تحرير جميع الرهائن

في سياق متصل، أعلنت السلطات أن جميع الرهائن الذين احتجزهم المتمردون، وبينهم ضباط كبار في الجيش والأمن، قد تم تحريرهم بسلام بعد تدخل القوات النظامية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه بنين تحديات أمنية متزايدة شمال البلاد بسبب نشاط الجماعات المسلحة، وفي ظل موجة انقلابات شهدتها دول عدة في غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، مما يضع المنطقة أمام حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.