بالصور.. ليلة فرح لم تنَم فيها سوريا

Syrians holds flags as they gather to mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Latakia, Syria December 8, 2025. REUTERS/Karam al-Masri
سوريون يرفعون الأعلام الوطنية خلال تجمع في اللاذقية لإحياء الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد (رويترز)
Published On 9/12/2025
|
آخر تحديث: 14:42 (توقيت مكة)

في مشهد غير مسبوق منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من 14 عاما، امتلأت الساحات العامة في المدن السورية بمئات الآلاف احتفالا بمرور عام على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتحت شعار "وطن واحد وشعب واحد"، رفرفت الأعلام وأضاءت الألعاب النارية سماء دمشق وحلب وحمص واللاذقية وإدلب وغيرها من المدن، وسط أجواء وُصفت بأنها الأكثر تعبيرا عن نهاية حقبة طويلة من الخوف والصمت.

سكان مدينة حلب يحتشدون في الساحات العامة احتفالا بالذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد (الأناضول)

وامتلأت ساحة الأمويين في قلب العاصمة دمشق بمئات الآلاف ممن تدفقوا منذ ساعات المساء الأولى للاحتفال.

An aerial photograph shows thousands of people celebrating the first anniversary since the ousting of longtime ruler Bashar al-Assad near The Damascus Sword monument in Omayyad Square, in the Syrian capital Damascus on December 8, 2025.
صورة جوية تُظهر حشودا كبيرة تحتفل بالذكرى الأولى لسقوط الأسد قرب نصب سيف دمشق في ساحة الأمويين في العاصمة السورية (الفرنسية)

وبدت صورة جوية للمنطقة وكأنها بحر من الضوء يحيط بنصب "سيف دمشق".

ولوّح الكبار والأطفال بعلم بلادهم بينما ترددت الهتافات المطالبة بـ"ثبات الحرية"، في حين أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة حتى ساعات الفجر.

A boy waves a Syrian flag as they celebrate a year since the ousting of longtime ruler Bashar al-Assad in the Syrian capital Damascus on December 8, 2025.
طفل يلوّح بالعلم السوري خلال الاحتفالات بالذكرى الأولى لسقوط النظام في العاصمة دمشق (الفرنسية)

وتدفقت الحشود إلى ساحة الساعة في وسط حمص، لتتحول في هذه الليلة إلى منصة مفتوحة للاحتفال.

People fill Clock Square to mark the first anniversary of the ousting of the Bashar Assad regime. in Homs, western Syria, Monday, Dec. 8, 2025.(AP Photo/Omar Albam)
جموع من المحتفلين تملأ ساحة الساعة في حمص في الذكرى الأولى للتحرير وسط عروض ألعاب نارية (أسوشيتد برس)

وامتلأت السماء بشعاع الليزر والألعاب النارية بينما ردد المحتفلون أهازيج الثورة والنصر.

واستمرت الفعاليات حتى ساعات الصباح مع عروض موسيقية ومواكب شبابية حملت الأعلام واللافتات.

Fireworks and light beams illuminate the sky as people fill Clock Square in central Homs, western Syria, Monday, Dec. 8, 2025, to mark the first anniversary of the ousting of the Bashar Assad regime. (AP Photo/Omar Albam)
ألعاب نارية تضيء سماء حمص بينما يحتشد السكان في ساحة الساعة لإحياء الذكرى الأولى لسقوط الأسد (أسوشيتد برس)

احتشد الآلاف في ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب، التي تعيش عامها الأول بدون النظام السابق بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام.

A drone view shows people gathering during a protest to mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Aleppo, Syria December 8, 2025. REUTERS/Mahmoud Hassano
لقطات جوية تُظهر آلاف المحتشدين في ساحة سعد الله الجابري في حلب خلال الاحتفال بمرور عام على التحرير (رويترز)
A drone view shows people gathering during a protest to mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Aleppo, Syria December 8, 2025. REUTERS/Mahmoud Hassano
جموع من السكان يتجمعون في الساحات الرئيسة بمدينة حلب إحياء للذكرى الأولى لسقوط الأسد (رويترز)

وأظهرت لقطات جوية الشوارع الرئيسة المكتظة بالحشود بينما رفعت الأعلام وهتف المحتفلون للحرية، وسط انتشار فرق كشفية وشبابية لتأمين الدخول إلى الساحة وتنظيم الفعاليات.

وشهدت محافظة إدلب عرضا ضخما ومسيرات طويلة ضمن مهرجان وطني أُعلن عنه قبل أيام.

آلاف المواطنين يشاركون في مسيرات مركزية بمدينة إدلب خلال فعاليات "يوم الحرية" (الأناضول)

وشارك في الاحتفالات آلاف الأشخاص الذين خرجوا في موكب مركزي ردد شعارات تؤكد نهاية عهد حكم الأسد. ورفرفت الأعلام فوق السيارات التي شكّلت قوافل على الطرق الرئيسة المؤدية إلى وسط المدينة.

epa12579208 People gather during a parade marking the first anniversary of the ousting of the Bashar al-Assad regime in Idlib, Syria, 08 December 2025. Syria marks the first anniversary of the overthrow of the Assad regime on 08 December when the dictatorship of Bashar al-Assad collapsed during a major offensive by opposition forces. EPA/BILAL AL-HAMMOUD
حشود ضخمة تسير في موكب احتفالي بمدينة إدلب في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد (الأوروبية)

ازدحمت ساحة العاصي في مدينة حماة بجموع المحتفلين الذين حملوا الأعلام ورددوا الأغاني الشعبية المرتبطة بتاريخ الثورة.

مواطنون يحتشدون في ساحة العاصي بمدينة حماة رافعين الأعلام السورية خلال الاحتفال بالذكرى الأولى لسقوط النظام (الأناضول)

وتعالت الهتافات معلنة "بداية مرحلة جديدة"، بينما ازدانت الساحة بإضاءة خاصة ودوائر دبكة شعبية امتدت حتى ساعات ما قبل الفجر.

جموع تحتفل في ساحة العاصي بحماة وسط أغانٍ شعبية وعروض احتفالية تمتد حتى ساعات الفجر (الأناضول)

خرج سكان اللاذقية إلى ساحات المدينة للاحتفال لأول مرة بشكل علني منذ بداية الثورة، بعد عام على سقوط الأسد.

Syrians holds flags as they gather to mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Latakia, Syria December 8, 2025. REUTERS/Karam al-Masri
مواطنون في اللاذقية يرفعون الأعلام السورية ويشاركون في احتفالات عامة بالذكرى الأولى لتحرير سوريا (رويترز)

ولوّح المحتفلون بالأعلام ورددوا شعارات تطالب بوحدة البلاد واستكمال مسار العدالة الانتقالية، بينما أظهرت الصور تدفق آلاف الأهالي نحو الساحة الرئيسة وسط المدينة.

آلاف السكان يتدفقون نحو الساحة الرئيسة في اللاذقية احتفالا بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد (الأناضول)

واحتشد سكان دير الزور في الساحات العامة وعلى ضفاف نهر الفرات لإحياء الذكرى، في مشهد غاب عن المدينة لسنوات طويلة بفعل الحرب والحصار والانقسام.

وخرج الآلاف في درعا، مهد الثورة السورية، في مشهد حمل رمزية كبيرة وتعبيرا عن فرحتهم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا. ورفع المشاركون لافتات تستعيد بدايات الاحتجاجات الأولى، وسط دعوات لمواصلة مسار العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وشاركت وفود عربية في الاحتفالات، حيث وصل الزوار من دول عربية خصيصا لحضور المناسبة.

وفي المقابل أقيمت فعاليات موازية في مدن عربية وعالمية حيث بثت ساحات عامة مباشرة الاحتفالات وسط هتافات تؤكد "وحدة المصير العربي".

وتواصلت الاحتفالات حتى ساعات الصباح الأولى، بينما أكد مشاركون أنهم ينظرون لهذه المناسبة بوصفها "الخطوة الأولى نحو إعادة بناء الدولة بعد عقود من الاستبداد"، وسط آمال واسعة بأن تحمل السنوات المقبلة استقرارا سياسيا وعدالة انتقالية وإعادة إعمار واسعة تشمل جميع المناطق السورية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

