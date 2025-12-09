اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعتين فلسطينيتين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتقلت عشرات المواطنين خلال حملة مداهمات واسعة، كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين، وأضرموا النار في مركبات ومنازل ببلدات عدة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ونفذت عمليات تفتيش داخل الحرم الجامعي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء جامعة بيرزيت شمال رام الله من 3 مداخل، واحتجزت حراس الجامعة.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال احتجز 5 من أفراد أمن جامعة بيرزيت، وصادر هواتفهم.

لحظة اقتحام قوات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت واحتجاز 5 من أفراد أمن الجامعة#الجزيرة pic.twitter.com/hKJNoYhbFv — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2025

اعتقالات ومداهمات وهدم

وفي ملف المداهمات والاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من تجمع الحثرورة البدوي جنوب شرق القدس المحتلة، وذلك عقب اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام في محيط التجمع.

كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال، برفقة القوات الإسرائيلية، منزلا في حي البستان ببلدة سلوان لهدمه.

وفي الداخل الفلسطيني، أفادت مصادر فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت فلسطينيا على هدم منزلين يملكهما في قرية عرعرة داخل الخط الأخضر، بذريعة عدم الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على جسر بلدة عطارة شمال المدينة، ومنعوا السيارات من المرور وأغلقوا الطريق الواصل بين البلدة ومدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد مداهمة منزله في بيتونيا، في حين اقتحمت قوات أخرى أحياء عدة في رام الله والبيرة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل قرية عين سينيا، وشددت إجراءاتها على حاجز عطارة ودوار روابي، مما تسبب في إعاقة حركة المواطنين.

إحراق ممتلكات المواطنين

وفي الخليل، جنوب غرب الضفة الغربية، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب المدينة، وأشعلوا النار بمركبة وجرار زراعي في تجمع وادي الرخيم غرب مستعمرة سوسيا، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل.

كما هاجم مستوطن مسلح المزارعين في منطقة حوارة بمسافر يطا، محاولا الاعتداء عليهم وطردهم من أراضيهم ومنعهم من حراثتها وفلاحتها.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من بلدات المورق والكوم والظاهرية وإذنا، بينهم طفل يبلغ 17 عاما من بلدة بيت أمر.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من بلدات الخضر وكيسان والمراح، واحتجزت 24 آخرين لعدة ساعات بعد استجوابهم ميدانيا.

وفجرا، اقتحم مستوطنون قرية المراح وأحرقوا منزلا ومركبتين في محيطه.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين فجر الثلاثاء، وذلك عقب مداهمة منازلهم في بلدة الزاوية وقرية مسحة غرب المحافظة.

وفي أريحا، أفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بأن قوات الاحتلال هدمت موقعا سكنيا لعائلة داود البعران غرب المدينة، واعتدت على أراض في قرية المنيا قرب كيسان شرق بيت لحم.

تحويل منازل لثكنات عسكرية

وفي قلقيلية، شمال الضفة المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال عزبة الطبيب شرق المدينة، ودهمت منازل مواطنين، وأخضعت بعضهم لتحقيق ميداني لساعات عدة.

وفي نابلس، دهمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب المدينة، واعتقلت 6 مواطنين بعد تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وإجراء تحقيقات ميدانية. كما اعتقلت شقيقين من مخيم عسكر القديم عقب مداهمة منزلهما.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء بلدات عدة، بينها يعبد، حيث دهمت منزلا ونشرت فرق مشاة في شوارع البلدة، في حين واصل الجنود استخدام بعض المنازل ثكنات عسكرية للجيش منذ قرابة شهر.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت فرق المشاة في وسطها، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي السيلة الحارثية غرب جنين، دهمت القوات منازل عدة وفتشتها دون اعتقالات، بينما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة قباطية، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل دون تسجيل اعتقالات أو مواجهات.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1092 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 18 ألف شخص، وفق إحصائيات فلسطينية.