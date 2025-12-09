اتحاد الأئمة السنغالي يدين زيارة رجال دين إلى إسرائيل

أدان اتحاد الأئمة والوعاظ السنغالي بشدة زيارة مجموعة من رجال الدين المسلمين إلى إسرائيل.

وأصدر الاتحاد، أمس الاثنين، بيانا تعليقا على زيارة مجموعة من رجال الدين الأفارقة، بمن فيهم سنغاليون، إلى إسرائيل، معتبرا أن رجال الدين السنغاليين المشاركين في الوفد لا يمثلون بأي حال أئمة البلاد أو شعبها.

وأشار إلى أن الزيارة تتناقض بصورة واضحة مع الموقف الرسمي للسنغال وموقف علماء الدين فيها تجاه فلسطين.

وذكَّر بأن السنغال تترأس لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة دون انقطاع منذ تأسيسها عام 1975.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن مجموعة من الأئمة والصحفيين من دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية دُعيت إلى القدس في إطار برنامج نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المجموعة، التي تضم رجال دين وصحفيين من السنغال وتوغو وساحل العاج وبنين والكاميرون، في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.