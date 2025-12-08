ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية

شبه إيلون ماسك مالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية، وذلك ردا على قيام المفوضية الأوروبية بفرض غرامة تبلغ 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على المنصة "لانتهاك قواعد الشفافية".

وبعد يومين من فرض هذه الغرامة حذفت منصة إكس حسابا إعلانيا تستخدمه المفوضية الأوروبية، وكتب رئيس قسم المنتجات في إكس، نيكيتا بير، اليوم الأحد في رد على منشور المفوضية الأوروبية الذي أعلنت فيه عن غرامتها بقوله "تم إنهاء حسابكم الإعلاني".

وقال بير إن حساب الاتحاد الأوروبي أنشأ منشورا "يخدع المستخدمين للاعتقاد بأنه مقطع فيديو ويزيد من وصوله بشكل مصطنع". ومع ذلك، لا يزال حساب المفوضية الأوروبية ومنشوراتها مرئية.

ومن ناحيته، واصل ملياردير التكنولوجيا ماسك التعبير عن عدائه تجاه ما وصفها بـ"البيروقراطية الاستبدادية غير المنتخبة التي تضطهد شعوب أوروبا"، وأعاد ماسك اليوم نشر تعليق أحد المستخدمين بأن الاتحاد الأوروبي هو "الرايخ الرابع"، إلى جانب صورة لعلم الاتحاد الأوروبي يتقشر ليكشف عن علم ألمانيا النازية الذي يحمل الصليب المعقوف.

وكان ماسك قال في حسابه على إكس تعليقا على الغرامة "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل". وتابع في منشور آخر "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

انتقاد أميركي

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الجمعة الماضي عن الغرامة، متهما المنصة بتوثيق حسابات المستخدمين بعلامات زرقاء بشكل مضلل، وحجب البيانات عن الباحثين، وعدم توثيق الإعلانات المنشورة على المنصة بشفافية.

والغرامة هذه هي الأولى التي تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.

وأثارت الغرامة انتقادات من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصف الغرامة بأنها "هجوم على جميع المنصات التكنولوجية الأميركية والشعب الأميركي".

وانتقد رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية بريندان كار الاتحاد الأوروبي وقال في منشور على منصة إكس أول أمس الجمعة "مرة أخرى، تفرض أوروبا غرامة على شركة تكنولوجيا أميركية ناجحة لأنها.. ناجحة".

وأضاف "أوروبا تفرض ضرائب على الأميركيين لدعم قارة تعيقها لوائحها الخانقة".