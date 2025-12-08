قتيل ودمار جراء نار تستعر في غابات أستراليا

ذكرت السلطات الأسترالية اليوم الاثنين أن رجل إطفاء لقي حتفه ليلا، بعد سقوط شجرة عليه أثناء محاولته السيطرة على حريق دمر منازل وأحرق مساحات شاسعة من الغابات شمال سيدني.

وهرعت أطقم الطوارئ إلى الغابات بالقرب من بلدة "بولاهديلاه" الريفية الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من سيدني بعد ورود تقارير عن سقوط شجرة على رجل.

وقال مسؤولون إن الرجل البالغ من العمر 59 عاما أصيب بسكتة قلبية وتوفي على الفور.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي "الأخبار المفزعة تذكير مؤلم" بالمخاطر التي يواجهها أفراد خدمات الطوارئ أثناء عملهم لحماية المنازل والعائلات.

وأضاف ألبانيزي في بيان "نقدّر هذه الشجاعة، كل يوم".

ودمر حريق انتشر بسرعة مطلع الأسبوع 16 منزلا في منطقة الساحل الأوسط بولاية نيو ساوث ويلز.

وهدأت الأوضاع خلال الليل مما أتاح للمسؤولين تخفيض مستوى التحذيرات من خطر الحرائق، على الرغم من أن مكتب الأرصاد الجوية حذر من أن بعض البلدات الداخلية في الولاية قد تصل درجة الحرارة فيها إلى أكثر من 40 درجة مئوية غدا الثلاثاء مما يزيد من فرص الحرائق.

وكان هناك أكثر من 50 حريقا في غابات في أنحاء "نيو ساوث ويلز حتى اليوم الاثنين".

في ولاية تسمانيا الجزرية، دمر حريق امتد على مساحة 700 هكتار في دولفين ساندز 19 منزلا وألحق أضرارا بـ40 منزلا.

وقال مسؤولون إنه جرى احتواء الحريق، لكن تم تحذير السكان من العودة إلى المنطقة لأن الظروف لا تزال خطِرة.

وتحذر السلطات من موسم حرائق الغابات خلال أشهر الصيف في أستراليا والتي تمتد من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط من كل عام.