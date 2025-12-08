اجتماع بكيغالي لتعزيز التعاون الدفاعي بين فرنسا ورواندا

استقبل رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الرواندية الجنرال موغانغا مبارك اليوم الأحد وفدا فرنسيا برئاسة الجنرال باتريك فاغليو رئيس قسم التعاون الثنائي الجنوبي في هيئة أركان الدفاع المشتركة للقوات المسلحة الفرنسية، وذلك بمقر القوات الرواندية في كيميهورورا بالعاصمة كيغالي.

وجاءت الزيارة -التي دامت يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول 2025- في إطار أعمال الدورة الثالثة للجنة العسكرية المشتركة بين رواندا وفرنسا، حيث ناقش الجانبان قضايا ذات اهتمام مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي القائم بين البلدين.

ويحمل اللقاء بين الوفد الفرنسي وقادة الجيش الرواندي أبعادا متعددة، فمن الناحية الرسمية يعكس الاجتماع استمرار التنسيق العسكري بين باريس وكيغالي بعد سنوات من التوترات التي أعقبت دور فرنسا في حقبة الإبادة الجماعية عام 1994.

أما من الناحية العملية فقد ركز الاجتماع على تطوير مجالات التعاون الدفاعي، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات، في وقت تشهد فيه منطقة البحيرات الكبرى تحديات أمنية متزايدة.

وزار الوفد الفرنسي النصب التذكاري للإبادة الجماعية ضد التوتسي في كيغالي، في خطوة اعتُبرت ذات دلالات سياسية وإنسانية على مسار المصالحة بين البلدين.

سياق أوسع

وتأتي هذه الزيارة في ظل مساع إقليمية لتعزيز الاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تُتهم كينشاسا كيغالي بدعم جماعات مسلحة، في حين تنفي رواندا ذلك.

ويُنظر إلى التعاون العسكري بين رواندا وفرنسا باعتباره جزءا من إعادة بناء الثقة بين البلدين ووسيلة لتعزيز دور باريس في القارة الأفريقية بعد تراجع نفوذها في بعض المناطق.

كما أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات فرنسا لإعادة صياغة علاقاتها مع شركائها الأفارقة عبر بوابة التعاون الأمني والعسكري، مما يضمن لها حضورا فاعلا في الملفات الإقليمية الحساسة.