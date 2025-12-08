اليابان تحذر من موجات تسونامي بعد زلزال بقوة 7.6 درجات

أصدرت اليابان اليوم الاثنين تحذيرا من موجات مد عالية (تسونامي) بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن سواحل اليابان الشمالية سجلت بالفعل موجات تسونامي وصل ارتفاعها 40 سنتيمترا بعد وقوع الزلزال.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل آوموري وهوكايدو على عمق نحو 53 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأصدرت الهيئة تحذيرا في المنطقة من احتمال حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.

🚨 BREAKING: Footage A major 7.6-magnitude earthquake occurred in #Japan. Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #earthquake A #tsunami warning has also been issued. #deprem #sismo #地震 pic.twitter.com/n54EU0drV5 — Mr. Whale why ? (@NeonLamant) January 1, 2024

ويتوقع أن تصل أولى الموجات بحلول الساعة 23,40 (14,40 توقيت غرينيتش) في مناطق ساحلية شمالية من أوموري إلى إيواته، بحسب ما ذكرت شبكة البث العامة "إن إتش كاي".