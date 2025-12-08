أخبار|اليابان

اليابان تحذر من موجات تسونامي بعد زلزال بقوة 7.6 درجات

سواحل اليابان تعرضت مرات عدة لموجات تسونامي عنيفة بسبب الزلازل (رويترز)
Published On 8/12/2025
آخر تحديث: 18:11 (توقيت مكة)

أصدرت اليابان اليوم الاثنين تحذيرا من موجات مد عالية (تسونامي) بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن سواحل اليابان الشمالية سجلت بالفعل موجات تسونامي وصل ارتفاعها 40 سنتيمترا بعد وقوع الزلزال.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل آوموري وهوكايدو على عمق نحو 53 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأصدرت الهيئة تحذيرا في المنطقة من احتمال حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.

ويتوقع أن تصل أولى الموجات بحلول الساعة 23,40 (14,40 توقيت غرينيتش) في مناطق ساحلية شمالية من أوموري إلى إيواته، بحسب ما ذكرت شبكة البث العامة "إن إتش كاي".

المصدر: الجزيرة + وكالات

