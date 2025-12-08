طوكيو تستدعي السفير الصيني على خلفية قضية "تهديد المقاتلات"

استدعت طوكيو الأحد سفير بكين لديها بعد مزاعم حول تهديد طائرات مقاتلة صينية لأخرى يابانية بتوجيه رادارات التحكم عليها.

يأتي ذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان.

وقالت اليابان إن طائرات حربية صينية من طراز "جيه-15" تابعة لحاملة الطائرات لياونينغ أغلقت راداراتها مرتين على مقاتلات يابانية فوق المياه الدولية بالقرب من جزيرة أوكيناوا السبت، دون وقوع أي ضرر.

وإغلاق الرادار خاصية تسمح للطائرة المقاتلة بتحديد هدف معين ووضعه في مرمى نيرانها وتتبعه بشكل مستمر وتلقائي.

وقد استدعى تاكيهيرو فوناكوشي نائب وزير الخارجية الياباني السفير الصيني لدى طوكيو وو جيانغهاو الأحد وقدم له "احتجاجا قويا" على هذه التصرفات الخطيرة والمؤسفة، طالبا منه ضمان "عدم تكرارها".

رفض صيني

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها رفضت الاحتجاج الياباني وقدمت احتجاجا مضادا، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الخارجية الصينية قوله إن على اليابان أن توقف فورا تحركاتها "في مضايقة التدريبات العسكرية العادية للصين".

وقالت البحرية الصينية إن ادعاء طوكيو "يتعارض تماما مع الحقائق"، وطلبت منها "التوقف فورا عن التشهير وتشويه السمعة".

وفي الأسبوع الماضي، حصل احتكاك جديد بين سفن يابانية وصينية قرب جزر متنازع عليها وتديرها اليابان في بحر شرق الصين.

وكانت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي حذرت الشهر الماضي من أن اليابان قد تتدخل عسكريا إن هاجمت الصين تايوان.

وأثارت تصريحات ساناي غضب المسؤولين الصينيين.

جدير بالذكر أن تايوان تتمتع بحكم ذاتي، وتؤكد بكين أنها تابعة لها ولا تستبعد الاستيلاء عليها بالقوة.