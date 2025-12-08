أفادت الحكومة في بنين أن نيجيريا ساعدتها -برعاية إقليمية- في إحباط المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد أمس الأحد، كما أعلنت وصول قوات من نيجيريا وكوت ديفوار لمساندة الجيش.

وقالت الحكومة عقب اجتماع استثنائي، اليوم الاثنين، إن طائرات مقاتلة من نيجيريا وجهت ضربات لمواقع الانقلابيين، وتم ذلك برعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

كما ذكرت وكالة رويترز أن نيجيريا أرسلت طائرات مقاتلة وقوات برية إلى جارتها بنين للمساعدة في استعادة النظام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في وقت أعلنت فيه الحكومة سقوط خسائر بشرية جراء هذه الأحداث.

وقال محللون إن الدافع وراء أول تدخل عسكري أجنبي منذ نحو عقد، يعود إلى مخاوف نيجيريا من تولي نظام عسكري مناوئ السلطة في هذا البلد المجاور، بما قد يسمح بتصدير العنف عبر حدودها.

غطاء جوي

وأمس الأحد، أرسل رئيس نيجيريا بولا تينوبو مقاتلات لفرض السيطرة على المجال الجوي لبنين، في حين كان حليفه المقرب، رئيس بنين باتريس تالون، يكابد لإحباط محاولة الانقلاب التي قام بها من وصفهم مسؤولون بمجموعة صغيرة من العسكريين.

وقال مكتب تينوبو إن العملية تشمل مهام المراقبة والتدخل السريع بالتنسيق مع بنين. ومن المتوقع أن تُستكمل بنشر قوات من سيراليون وكوت ديفوار وغانا في إطار "إيكواس".

وكانت آخر مرة تدخلت فيها نيجيريا في الخارج عام 2017 عندما رفض رئيس غامبيا يحيى جامع التنحي بعد خسارته في الانتخابات.

خسائر بشرية

وأعلنت حكومة بنين عقب اجتماعها الاستثنائي، الاثنين، سقوط عدد من القتلى في البلاد خلال محاولة الانقلاب.

وأوضحت أن "اشتباكات عنيفة" دارت صباح الأحد بين الحرس الجمهوري والانقلابيين أمام مقر إقامة الرئيس باتريس تالون، مما أسفر عن "خسائر بشرية في الجانبين".

إعلان

وأفادت الحكومة أيضا بوفاة زوجة الجنرال بيرتان بادا مدير الديوان العسكري للرئيس التي أُصيبت "بجروح قاتلة" في هجوم شنه الانقلابيون.

وأشارت أيضا إلى أن الانقلابيين اختطفوا خلال المحاولة ضابطين في الجيش برتبتي جنرال وكولونيل، وقد أطلق سراحهما صباح الاثنين.