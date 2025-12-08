أخبار|بينين

دول مجاورة ساعدت بإحباط الانقلاب.. مقاتلات وقوات برية تصل بنين لاستعادة النظام

A military armoured vehicle takes position in front of the headquarters of Benin's radio and television station a day after the country's armed forces thwarted the attempted coup against the government of Benin's President Patrice Talon, in Cotonou, Benin, December 8, 2025. REUTERS/Charles Placide Tossou
مركبة عسكرية تحرس مقر التلفزيون في العاصمة كوتونو (رويترز)
Published On 8/12/2025
|
آخر تحديث: 23:35 (توقيت مكة)

أفادت الحكومة في بنين أن نيجيريا ساعدتها -برعاية إقليمية- في إحباط المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد أمس الأحد، كما أعلنت وصول قوات من نيجيريا وكوت ديفوار لمساندة الجيش.

وقالت الحكومة عقب اجتماع استثنائي، اليوم الاثنين، إن طائرات مقاتلة من نيجيريا وجهت ضربات لمواقع الانقلابيين، وتم ذلك برعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

كما ذكرت وكالة رويترز أن نيجيريا أرسلت طائرات مقاتلة وقوات برية إلى جارتها بنين للمساعدة في استعادة النظام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في وقت أعلنت فيه الحكومة سقوط خسائر بشرية جراء هذه الأحداث.

وقال محللون إن الدافع وراء أول تدخل عسكري أجنبي منذ نحو عقد، يعود إلى مخاوف نيجيريا من تولي نظام عسكري مناوئ السلطة في هذا البلد المجاور، بما قد يسمح بتصدير العنف عبر حدودها.

epa12577772 A group of men chat in the street near the Office of Benin Radio and Television Diffusion in Cotonou, Benin, 07 December 2025. The Economic Community of West African States (ECOWAS) ordered the deployment of its Standby Force to Benin following an unsuccessful coup attempt by a group of soldiers, as described by Benin’s president, Patrice Talon. EPA/STRINGER
مواطنون بأحد شوارع بنين اليوم الاثنين (الأوروبية)

غطاء جوي

وأمس الأحد، أرسل رئيس نيجيريا بولا تينوبو مقاتلات لفرض السيطرة على المجال الجوي لبنين، في حين كان حليفه المقرب، رئيس بنين باتريس تالون، يكابد لإحباط محاولة الانقلاب التي قام بها من وصفهم مسؤولون بمجموعة صغيرة من العسكريين.

وقال مكتب تينوبو إن العملية تشمل مهام المراقبة والتدخل السريع بالتنسيق مع بنين. ومن المتوقع أن تُستكمل بنشر قوات من سيراليون وكوت ديفوار وغانا في إطار "إيكواس".

وكانت آخر مرة تدخلت فيها نيجيريا في الخارج عام 2017 عندما رفض رئيس غامبيا يحيى جامع التنحي بعد خسارته في الانتخابات.

Benin President Patrice Talon addresses the nation on state broadcaster after coup attempt, in Cotonou, Benin, December 7, 2025. Benin TV/Reuters TV via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. BENIN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN BENIN.
رئيس بنين باتريس تالون خلال كلمة متلفزة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة (رويترز)

خسائر بشرية

وأعلنت حكومة بنين عقب اجتماعها الاستثنائي، الاثنين، سقوط عدد من القتلى في البلاد خلال محاولة الانقلاب.

وأوضحت أن "اشتباكات عنيفة" دارت صباح الأحد بين الحرس الجمهوري والانقلابيين أمام مقر إقامة الرئيس باتريس تالون، مما أسفر عن "خسائر بشرية في الجانبين".

وأفادت الحكومة أيضا بوفاة زوجة الجنرال بيرتان بادا مدير الديوان العسكري للرئيس التي أُصيبت "بجروح قاتلة" في هجوم شنه الانقلابيون.

وأشارت أيضا إلى أن الانقلابيين اختطفوا خلال المحاولة ضابطين في الجيش برتبتي جنرال وكولونيل، وقد أطلق سراحهما صباح الاثنين.

المصدر: وكالات

