تصريحات "نارية" لمحمد صلاح ضد إدارة ليفربول تشعل المنصات

أثارت تصريحات النجم المصري محمد صلاح الأخيرة التي حمّل فيها إدارة نادي ليفربول مسؤولية تراجع الأداء ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الاستقطاب بين مؤيد ومعارض لموقف اللاعب الذي يعيش واقعا صعبا مع الريدز.

وجاءت تصريحات صلاح في توقيت حساس يشهد فيه ليفربول أزمة نتائج حادة، حيث خسر الفريق 6 مباريات من آخر 9 مواجهات في الدوري الإنجليزي، ليتراجع إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة فقط.

وللمرة الأولى في مسيرته مع ليفربول منذ انضمامه عام 2017، يغيب محمد صلاح عن المشاركة الأساسية في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام ليدز يونايتد ووست هام يونايتد وسندرلاند.

وكان صلاح قد جدد عقده مع النادي في أبريل/نيسان الماضي، ونشر ليفربول حينها صورته وهو يجلس على كرسي في ملعب أنفيلد، في مشهد احتفالي بدا بعيدا عن الواقع المرير الذي يعيشه اللاعب حاليا.

ويمتلك صلاح رصيدا تاريخيا مع ليفربول، حيث سجل 250 هدفا بقميص الفريق، وتوج معه بلقبين في الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا، كما نال لقب هداف البريميرليغ 4 مرات.

لكن الأزمة لا تقتصر على الدوري المحلي فقط، إذ يحتل ليفربول المركز الـ13 في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في نتائج سلبية متلاحقة تعكس حجم التراجع الذي يعاني منه الفريق هذا الموسم.

وتحدث صلاح عن مشاعره حيال الجلوس على دكة البدلاء، محملا إدارة النادي مسؤولية تراجع الأداء، في تصريحات وصفها كثيرون بـ"النارية" لكونها المرة الأولى التي ينتقد فيها الإدارة علنا بهذه الصراحة.

ورصد برنامج شبكات (2025/12/8) جانبا من تفاعلات كثيرة وآراء على تصريحات صلاح النارية، حيث كتب سالم المنصوري معبرا عن دعمه المطلق للاعب:

محمد صلاح لعيب، ليفربول بعد صلاح لن يرجع إلى القمة إنما من أندية الوسط انتهى

في المقابل، انتقد عبد الله محمد الحريجي مستوى صلاح الأخير ودعاه لتقبل قرار المدرب، فغرد:

العب مثل قبل وقاتل مثل باقي اللاعبين، آخر 15 مباراة سجلت بس 3 أهداف، بصراحة مستواك مو صلاح اللي نعرفه، أنا لو مكانك أقولها بالفم المليان استحق أن أجلس في مقاعد الاحتياط وأحترم رأي المدرب

بدوره، قارن شمس الدين ما قدمه صلاح لليفربول بما قدمه نجوم آخرون لأنديتهم قبل الرحيل، فكتب:

هل أنت قدمت لليفربول أكثر مما قدمه ميسي لبرشلونة؟ أكثر مما قدمه رونالدو لريال مدريد أو مانشستر يونايتد؟ جميعهم رحلوا، فارحل

أما سابكي فدعا صلاح للرحيل فورا حتى يدرك النادي قيمته الحقيقية، فغرد:

وإن يكن، لازم صلاح يغادر وفورا علشان يبقوا يعرفوا قيمته بعد كده، وأرشح له الدوري الأميركي

وفي رد فعل من إدارة النادي على التصريحات المثيرة للجدل، تقرر استبعاد النجم المصري من قائمة مباراة إنتر ميلان المرتقبة في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

ويضيف هذا التطور طبقة جديدة من التعقيد على علاقة صلاح بالنادي، خاصة في ظل التكهنات المتزايدة حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي الذي يعاني من أسوأ فترة له منذ سنوات طويلة.

وسيلعب محمد صلاح آخر مباراة له مع ليفربول أمام برايتون قبل أن ينضم إلى المنتخب المصري استعدادا لكأس أفريقيا في المغرب، في مواجهة قد تكون الأخيرة له بقميص الريدز إذا استمرت الأزمة على ما هي عليه.