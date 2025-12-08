تأييد أوروبي لزيلينسكي وشكوك بتفاصيل في خطة ترامب

عبّر قادة دول أوروبية، اليوم الاثنين، عن شكوك بشأن تفاصيل في المقترح الأميركي لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وجددوا دعمهم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس مع بزيلينسكي، لنحو ساعتين تقريبا اليوم في لندن، بعد أن اتهمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لم يطلع على مقترحه الأخير والذي لم تُكشف تفاصيله بعد.

وفي مستهل الاجتماع، عبر ميرتس عن "شكوكه" تجاه "بعض التفاصيل التي نراها في الوثائق الواردة من الولايات المتحدة"، من دون أن يحدد ما هي الوثائق التي يشير إليها.

واتخذ ماكرون على ما يبدو الموقف نفسه، إذ قال إن "المسألة الرئيسية" تكمن في "تقريب مواقفنا المشتركة، بين الأوروبيين والأوكرانيين، والولايات المتحدة".

وأضاف نظيره الأوكراني "هناك أمور معينة لا يمكننا إدارتها دون الأميركيين، وبعض الأمور لا يمكننا إدارتها دون أوروبا، ولهذا السبب يتعين علينا اتخاذ قرارات مهمة". وبعد لندن، ينتقل زيلينسكي إلى بروكسل حيث يلتقي مسؤولين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وقبل الاجتماع، نقل إعلام محلي عن كير ستارمر أنه لن يمارس "ضغطا على الرئيس" زيلينسكي، مضيفا أن "الأهم هو التوصل إلى وقف الأعمال العسكرية، آمل أن يحصل ذلك، وأن يتم في شكل عادل ومستدام، وهذا ما سنركز عليه بعد ظهر اليوم".

الأراضي والأصول

وقبل محادثات لندن، أفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية بأن مسألة الأراضي لا تزال "الأكثر تعقيدا"، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق التي ما زالت تسيطر عليها.

وتريد روسيا التي تسيطر على الجزء الأكبر من دونباس، السيطرة على كامل هذه المنطقة، وهو مطلب رفضته كييف مرارا.

إعلان

وكان من المفترض أن تتم أيضا في لندن مناقشة مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل أوكرانيا.

وصرح مسؤول بريطاني بأنه "يأمل في تحقيق تقدم قريبا" في هذا الشأن، إذ تأمل دول الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق خلال القمة الأوروبية المقبلة يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويُتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر واشنطن للقاء نظيرها ماركو روبيو، في إطار جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا التي اندلعت إثر الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط 2022.

وأعلن زيلينسكي السبت الماضي أنه أجرى مكالمة هاتفية "جوهرية وبناءة" مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومفاوضيه الذين أجروا محادثات في فلوريدا من الخميس إلى السبت.