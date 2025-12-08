أخبار|سوريا

بالصور.. سوريا توحدها الاحتفالات في الذكرى الأولى لسقوط الأسد

A girl holds a Syrian flag during weekend-long celebrations marking the first anniversary of the ousting of the Bashar Assad regime in Damascus, Syria, early Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
طفلة سورية تحمل علم بلادها خلال الاحتفالات (أسوشيتد برس)
احتفلت سوريا اليوم الاثنين، بالذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، في مناسبة يطلق عليها السوريون اسم "ذكرى النصر والتحرير"، وسط أجواء احتفالية شملت العاصمة دمشق وعددا من المحافظات، وتضمنت عروضا عسكرية ومسيرات شعبية.

People celebrate and wave Syrian flags as they wait for a parade by the new Syrian army marking the first anniversary of the ousting of the Bashar Assad regime in Damascus, Syria, Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Hussein Malla)
حشود من السوريين يرفعون الأعلام الوطنية بانتظار العرض العسكري للجيش السوري الجديد بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في العاصمة دمشق (أسوشيتد برس)
A woman waves the Syrian flag as members of the new Syrian army stand in formation during celebrations marking the first anniversary of the ousting of former President Bashar Assad in Damascus, Syria, Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Omar Sanadiki)
تشكيل عسكري خلال الاحتفالات بالذكرى الأولى لتحرير سوريا في دمشق (أسوشيتد برس)
New Syrian army march during a parade marking the first anniversary of the ousting of former President Bashar Assad in Damascus, Syria, Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Hussein Malla)
الجيش السوري الجديد يستعرض وحداته خلال عرض عسكري بمناسبة مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد في العاصمة دمشق (أسوشيتد برس)

وفي دمشق، شارك المواطنون في مسيرات حاشدة، وسط عرض للجيش السوري الجديد الذي جاب الشوارع حاملا صواريخ محمولة على الأكتاف، في حين حلّق مظليّون ومظلات طائرة فوق الحشود، مع ظهور جبل قاسيون في الخلفية، في مشهد يعكس فرحة السوريين بالخلاص من حكم الأسد.

Military personnel perform during a military parade, as Syrians mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Damascus, Syria, December 8, 2025. REUTERS/Khalil Ashawi
أفراد من الجيش السوري الجديد يؤدّون عروضا عسكرية خلال عرض مركزي في العاصمة دمشق (رويترز)
DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 8: Soldiers march in formation during a parade marking the first anniversary of the overthrow of the Assad regime on December 8, 2025 in Damascus, Syria. The first anniversary of the fall of the Assad regime in Syria is being marked today across the country. Former leader Bashar al-Assad was granted asylum in Russia after he fled the country and his government collapsed on December 8, 2024. The fall of the regime, which ended over five decades of the Assad family's rule, came after a rapid offensive by opposition forces led by Hayat Tahrir al-Sham (HTS). A transitional government, headed by Ahmed al-Sharaa (formerly the HTS leader), is now in place and working on the country's reconstruction and political transition.  (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
جنود سوريون يسيرون ضمن تشكيل رسمي خلال عرض عسكري لإحياء الذكرى الأولى لتحرير سوريا (غيتي)
DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 8: Soldiers and military vehicles parade through the streets to mark one year since the fall of the Assad regime on December 8, 2025 in Damascus, Syria. The first anniversary of the fall of the Assad regime in Syria is being marked today across the country. Former leader Bashar al-Assad was granted asylum in Russia after he fled the country and his government collapsed on December 8, 2024. The fall of the regime, which ended over five decades of the Assad family's rule, came after a rapid offensive by opposition forces led by Hayat Tahrir al-Sham (HTS). A transitional government, headed by Ahmed al-Sharaa (formerly the HTS leader), is now in place and working on the country's reconstruction and political transition.  (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
مركبات عسكرية سورية وعناصر من الجيش الجديد يشاركون في عرض عسكري وسط دمشق (غيتي)
A chopper flies above people as they flash the victory sign while gathering to celebrate a year since the ousting of longtime ruler Bashar al-Assad in the Syrian capital Damascus on December 8, 2025.
مروحية عسكرية تحلق فوق المحتفلين الذين يرفعون إشارة النصر خلال فعاليات الذكرى الأولى لسقوط حكم بشار الأسد (الفرنسية)

وحضر الرئيس السوري أحمد الشرع مراسم الاحتفال، حيث شارك في الصلاة بالجامع الأموي برفقة الوزراء، في إشارة إلى وحدة الدولة والمجتمع بعد عام من التحرير.

Syria's interim president, Ahmad al-Sharaa, greets people as he attends celebrations marking the first anniversary of the ousting of former President Bashar Assad in Damascus, Syria, Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Omar Sanadiki) I
الرئيس السوري أحمد الشرع يحيّي الحشود خلال مشاركته في احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد (أسوشيتد برس)
This handout photograph released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) on December 8, 2025, shows Syria's President Ahmed al-Sharaa lead prayers at Umayyad Mosque in Damascus during the anniversary of the ousting of longtime ruler Bashar al-Assad.
الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي الصلاة في الجامع الأموي وسط دمشق خلال الذكرى الأولى لتحرير دمشق (الفرنسية)
This handout photograph released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) on December 8, 2025, shows Syria's President Ahmed al-Sharaa (3rd R) and Syrian Minister of Foreign Affairs and Expatriates Asaad Al-Shaibani (R) attending prayers at Umayyad Mosque in Damascus for the anniversary of the ousting of longtime ruler Bashar al-Assad.
وزراء ومسؤولون سوريون يرافقون الرئيس أحمد الشرع خلال الصلاة في الجامع الأموي في دمشق ضمن الفعاليات الرسمية لإحياء ذكرى تحرير البلاد (الفرنسية)

وفي حلب، شهدت المدينة واحدة من أكبر الفعاليات العسكرية منذ التحرير، حيث شارك عناصر من الجيش السوري الجديد في عرض عسكري واسع شمل مركبات قتالية ومدرعات وصواريخ تكتيكية، وسط حضور جماهيري واسع في الساحات والشوارع المحيطة بمسار العرض.

Syrian army members take part in a military parade, as they mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Aleppo, Syria December 8, 2025. REUTERS/Mahmoud Hassano
مدرعات ومركبات قتالية سورية تظهر في شوارع حلب خلال العرض العسكري الرسمي لإحياء ذكرى رحيل نظام الأسد (رويترز)
Syrian army members take part in a military parade, as they mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Aleppo, Syria December 8, 2025. REUTERS/Mahmoud Hassano
عناصر من الجيش السوري يشاركون في عرض عسكري واسع بمدينة حلب (رويترز)
Syrian army members take part in a military parade, as they mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Aleppo, Syria December 8, 2025. REUTERS/Mahmoud Hassano
تشكيلات عسكرية سورية تستعرض في مدينة حلب أمام آلاف المواطنين بمناسبة مرور عام على تحرير البلاد (رويترز)

وفي اللاذقية، التي عاش سكانها عقودا تحت القبضة الأمنية للنظام المخلوع، اتخذت الاحتفالات طابعا رمزيا. وخرج آلاف المواطنين للمشاركة في الفعاليات الشعبية والعروض الفنية، بينما أقيمت مراسم احتفالية شاركت فيها فرق عسكرية.

عناصر من الجيش السوري الجديد يشاركون في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (رويترز)
Syrians gather along a street during a military parade, as they mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Latakia, Syria December 8, 2025. REUTERS/Karam al-Masri
سكان اللاذقية يحتفلون في الشوارع بمشاركة فرق عسكرية خلال فعاليات الذكرى الأولى (رويترز)
Syrians gather along a street during a military parade, as they mark the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Latakia, Syria December 8, 2025. REUTERS/Karam al-Masri
مواطنون سوريون في اللاذقية يتجمعون على طول الطرقات لمتابعة العرض العسكري الذي يقام لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد (رويترز)

ومنذ أيام، عمّت الاحتفالات المدن السورية كافة، حيث احتشد مئات الآلاف في الساحات العامة، مع عروض موسيقية وفنية ورفع للعلم الوطني، احتفاء بذكرى سقوط النظام الذي استمر حكمه لأكثر من 5 عقود.

FILE PHOTO: Residents of Hama gather during a protest to mark the first anniversary of the fall of Bashar al-Assad's regime, in Hama, Syria December 5, 2025. REUTERS/Mahmoud Hassano/File Photo
سكان مدينة حماة يحتشدون في ساحات عامة للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالذكرى الأولى لسقوط النظام السابق (رويترز)
epa12572446 A general view shows hundreds of people gathered in Al-Assi Square during celebrations marking one year since the city’s liberation, in Hama, Syria, 05 December 2025. Syria marks the first anniversary of the sudden collapse of Bashar al-Assad's regime on 08 December 2025, bringing to an end more than five decades of Baathist rule. According to the UN Human Rights Office, the civil war in Syria claimed more than 300.000 civilians' lives from March 2011 to March 2021. Millions of Syrians remain displaced inside the country and as refugees abroad. EPA/BILAL AL-HAMMOUD
مئات الآلاف يتجمعون في ساحة العاصي بمدينة حماة خلال الاحتفالات بمرور عام على سقوط نظام حكم استمر أكثر من 5 عقود (الأوروبية)
Syrians celebrate the first anniversary of the ousting of the Bashar Assad regime in Damascus, Syria, early Saturday, Dec. 6, 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
مواطنون سوريون يحتفلون في العاصمة دمشق بمرور عام على التحرير مرددين شعارات النصر ورافعين الأعلام الوطنية (أسوشيتد برس)
Syrians shout slogans and wave flags outside the Umayyad Mosque before a prayer held ahead of celebrations marking the first anniversary of the ousting of the Bashar Assad regime in Damascus, Syria, Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Omar Sanadiki)
سوريون محتشدون أمام الجامع الأموي يرفعون الأعلام ويهتفون احتفالا بذكرى تحرير البلاد (أسوشيتد برس)
سوريون في اللاذقية يتجمعون لإحياء ذكرى عملية "ردع العدوان" التي أدى نجاحها إلى سقوط نظام بشار الأسد (الأناضول)

وتأتي هذه الذكرى بعد عام على انتهاء مرحلة سياسية شهدت اعتقالات وانتهاكات واسعة بحق المدنيين خلال 14 عاما من الثورة السورية.

وعلى الرغم من استمرار تحديات إعادة الإعمار وملف المعتقلين واللاجئين، يرى السوريون أن هذه المناسبة تمثل بداية مرحلة جديدة يأملون أن تحمل الاستقرار والحوكمة المدنية بعد سنوات الصراع والانقسام.

المصدر: الجزيرة + وكالات

