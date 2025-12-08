العليمي يتهم المجلس الانتقالي بتقويض شرعية الحكومة اليمنية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء جنوب اليمن تقوّض شرعية الحكومة المعترف بها دوليا.

وجاءت تصريحات العليمي بعد أن نقلت وكالة رويترز عن المسؤول البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي عمرو البيض تأكيده أن أعضاء الحكومة اليمنية غادروا مدينة عدن.

وأضاف البيض -اليوم الاثنين- أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يطلب من أعضاء الحكومة المغادرة.

وأكد المسؤول الجنوبي أن المجلس موجود في جميع محافظات جنوب البلاد، بما في ذلك عدن.

وكان العليمي قد طالب -أمس الأحد- بعودة أي قوات تم استقدامها من خارج المحافظات الشرقية اليمنية إلى ثكناتها، لتمكين السلطات المحلية من حفظ الأمن والاستقرار.

وشدّد العليمي -خلال لقائه في الرياض سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة- على رفض أي إجراءات أو تحركات عسكرية أحادية، وقال إن من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة والإضرار بالمصلحة العامة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من عملية عسكرية واسعة لقوات المجلس الانتقالي في وادي حضرموت سيطرت خلالها على مدن ومواقع عسكرية ونفطية رئيسية، وامتد نفوذ تلك القوات شرقا إلى المهرة.