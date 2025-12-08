أخبار|نيجيريا

الشرطة النيجيرية تحقق في شبكة لسرقة الأعضاء

FILE PHOTO: An aerial view of Victoria Island, Lagos, Nigeria, May 23, 2025. REUTERS/Sodiq Adelakun/File Photo
صورة لمدينة لاغوس، نيجيريا، بتاريخ 23 مايو/أيار 2025 (رويترز )
Published On 8/12/2025
آخر تحديث: 16:32 (توقيت مكة)

أغلقت الشرطة في ولاية إيمو جنوب شرقي نيجيريا فندقًا ومشرحة خاصة يُزعم أنها مملوكة لمشتبه به في قضايا خطف، وذلك جراء مداهمة في عطلة نهاية الأسبوع عُثر فيها على جثث متحللة ومشوّهة، مما أثار شبهات بعمليات غير قانونية لسرقة الأعضاء.

Members of the Civilian Joint Task Force (CJTF) stand guard during a drill near a bush in Minna, Niger State, Nigeria, November 29, 2025. Vigilante groups have stepped in to fill security gaps as rural communities face rising attacks and abductions by armed gangs. REUTERS/Marvellous Durowaiye
أعضاء من قوة المهمات المشتركة المدنية في دورية قرب أحراش بمدينة مينا، ولاية النيجر، نيجيريا (رويترز)

وقال المتحدث باسم شرطة إيمو، هنري أوكوي، اليوم الاثنين، إن المداهمة نُفذت في ريف أوموهو بمنطقة نغور-أوكبالا بناءً على معلومات استخبارية عن المشتبه به، الذي أُعلن الآن أنه مطلوب للعدالة.

وأضاف أوكوي "لقد أمّن خبراء الطب الشرعي الأدلة… وسيُقدَّم جميع المتواطئين إلى العدالة"، مشيرًا إلى أن المداهمة شارك فيها مفوض الصحة في إيمو، وأحد خبراء علم الأمراض، ومسؤولون محليون، ومتطوعون يعملون مع الشرطة.

خريطة نيجيريا (الجزيرة)
خريطة نيجيريا (الجزيرة)

وأكد المتحدث باسم شرطة إيمو، أن التحقيق في عمليات سرقة الأعضاء المشتبه بها قد بدأ فعلا.

كما فتشت الشرطة منزل المشتبه به وصادرت أدلة إضافية، دون الكشف عن تفاصيل.

وتعاني نيجيريا من موجة متصاعدة من الجرائم، حيث توسعت عصابات الخطف إلى القتل الطقوسي وشبكات يُشتبه بتورطها في الاتجار بالأعضاء.

المصدر: رويترز

