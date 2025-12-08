الدعم السريع يسيطر على أكبر حقل نفطي بغرب كردفان والجيش ينسحب

اقتحمت قوات الدعم السريع، صباح اليوم الاثنين، حقل هجليج النفطي الواقع في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان، في تطور جديد يعكس اتساع رقعة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب بينهما في أبريل/نيسان 2023.

وأفادت مصادر محلية وعسكرية أن الهجوم استهدف الحقل الإستراتيجي المتاخم لدولة جنوب السودان إلى جانب موقع اللواء 90 مشاة التابع للجيش في محيط المنطقة، وهذا أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وسط تقديرات أولية بسقوط ضحايا، في ظل استمرار التوتر الأمني بالإقليم.

وأكد مهندس يعمل في الحقل أن قوات الدعم السريع سيطرت على المنشأة فجر اليوم، وأجبرت الفرق الفنية على إغلاق الحقل ومحطة المعالجة القريبة، قبل أن يتم إجلاء العاملين إلى داخل دولة جنوب السودان.

ويقع حقل هجليج في أقصى جنوب ولاية كردفان على الحدود مع جنوب السودان ويعد أكبر حقول النفط في البلاد، ومنشأة رئيسة لضخ النفط المنتج من جنوب السودان عبر خط الأنابيب إلى ميناء بشائر بمدينة بورتسودان على البحر الأحمر للتصدير، ما يجعل السيطرة عليه ضربة قوية لقطاع الطاقة السوداني.

وشهدت هذه المنطقة الإستراتيجية في الأسابيع الأخيرة معارك دامية بعدما سيطرت قوات الدعم السريع نهاية أكتوبر/تشرين الأول على كامل إقليم دارفور في غرب البلاد.

وكان مصدر في الجيش السوداني قال للجزيرة إن الجيش انسحب من حقل هجليج في غرب كردفان لتجنيب حقول النفط الخراب والتدمير. وبحسب المصدر فقد أُجلي العاملون المدنيون من حقل هجليج وفُعلت احتياطات السلامة في الحقول النفطية.

وكانت مصادر عسكرية قالت للجزيرة، في وقت سابق، إن قوات الدعم السريع هاجمت اللواء تسعين التابع للجيش في هجليج، مضيفة أنها تسعى للسيطرة على المدينة التي تضم عددا من حقول النفط وتعمل فيها شركات أجنبية انسحبت نحو جنوب السودان بعد هجمات استباقية بمسيرات الدعم السريع.

إعلان

ويأتي الهجوم على الرغم من إعلان قوات الدعم السريع قبل أسبوعين قبولها هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر من طرف واحد، كما أنه ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق أن اتهمتها السلطات السودانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشن هجوم بطائرات مسيرة على محطة معالجة بترول جوبا في ولاية النيل الأبيض، ما أدى إلى توقف مؤقت لتصدير النفط.

تقدم للجيش

وفي تطور ميداني آخر أعلن الجيش السوداني أنه حقق تقدما في الجنوب وسيطر على مواقع لقوات الدعم السريع في ولايات كردفان الثلاث.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث منذ أسابيع معارك دامية، بعد أن أحكمت قوات الدعم السريع سيطرتها على كامل إقليم دارفور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

على الصعيد ذاته، قال الجيش السوداني إنه صد هجوما بالمسيّرات شنته قوات الدعم السريع في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق.

في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقصف معبر أدري الحدودي مع تشاد، كما اتهمت الحكومة السودانية بجلب مواطنين أبرياء من ولايات مختلفة إلى ما يسمى بمخيم العَفّاض بمدينة الدّبة بالولاية الشمالية، لأغراض سياسية.

وقالت في بيان إنها ظلت تتابع من كثب تحركات مريبة لما سمتها عصابة بورتسودان وكيانات مرتبطة بالاستخبارات العسكرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى نسج مؤامرة ونشر تقارير ملفقة عن اغتصاب جماعي، وفقا للبيان.

ووصف البيان شبكة أطباء السودان بأنها واجهة لدوائر أمنية معروفة، روجت لتعرض نساء للاغتصاب أثناء نزوحهن من الفاشر مطلقة الاتهامات جزافا. وكانت الشبكة قالت أمس، إن فرقها بمخيم العَفاض وثقت تعرض 19 حالة اغتصاب من جانب قوات الدعم السريع.

نزوح جماعي

على الصعيد الإنساني أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس الأحد، نزوح قرابة 450 شخصا يوم الجمعة الماضي فقط، من مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد بسبب تفاقم انعدام الأمن مع تصاعد انتهاكات قوات الدعم السريع.

وتعاني كادوقلي من حصار تفرضه الدعم السريع و"الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو منذ الشهور الأولى للحرب، وهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة.

ولا توجد إحصائيات عن عدد الأهالي في كادوقلي، لكنها شهدت موجات نزوح كبيرة على فترات إلى الأطراف والمناطق المحيطة.

ووفق تقديرات أممية، فرّ أكثر من 41 ألف شخص من العنف المتصاعد في ولايتي شمال كردفان وجنوب كردفان خلال الشهر الماضي.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.