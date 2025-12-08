الاتحاد الأفريقي يجدد دعمه لفلسطين خلال زيارة وزيرة خارجيتها

جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف دعمه الثابت للقضية الفلسطينية وتمسك الاتحاد بحل الدولتين باعتباره المسار الأكثر واقعية لتحقيق سلام عادل وشامل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان في مقر الاتحاد بالعاصمة أديس أبابا، في أول زيارة لها منذ توليها منصبها.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والأوضاع الإنسانية في فلسطين، وأكد اللقاء أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة مهمة لوقف الدمار وتخفيف معاناة المدنيين.

وأكدت الوزيرة الفلسطينية أن الاتحاد الأفريقي لعب دورا مهما في دعم الجهود الدولية لملاحقة إسرائيل قانونيا، مثمنة موقفه الثابت في دعم فلسطين في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبه، أدان رئيس المفوضية بشدة الهجمات الإسرائيلية، وجدد تأكيده على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة، أوضح السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، فارس القب، أن الوزيرة الفلسطينية هدفت من زيارتها إلى نقل آخر المستجدات في فلسطين والتأكيد على تقديرها لدور الاتحاد في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار السفير إلى أن الزيارة تركز على التنسيق بشأن الجهود الدبلوماسية المستقبلية لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والعمل على إنهاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

بهذا، فإن هذا اللقاء في أديس أبابا لا يقتصر على الجانب الدبلوماسي التقليدي، بل يأتي كجزء من معركة سياسية ودبلوماسية أوسع يخوضها الشعب الفلسطيني لوقف العدوان الإسرائيلي، وتثبيت حقه في دولة مستقلة، في وقت يزداد فيه الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب ومعالجة جذور الصراع.