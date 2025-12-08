أخبار|سوريا

الأمم المتحدة تحذر من تأثير نقص التمويل على عودة اللاجئين السوريين

FILE - Students attend class inside the Maar Shmarin Primary School, its walls scarred by bullet holes from the fighting between forces loyal to former President Bashar Assad and rebel groups, in Maar Shmarin, in the Idlib countryside of Syria, Oct. 19, 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed, File)
أطفال في مدرسة مدمرة بإدلب وسط انخفاض التمويل وعدم القدرة على إعادة الإعمار (أسوشيتد برس)
Published On 8/12/2025
|
آخر تحديث: 12:01 (توقيت مكة)

حفظ

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين من أن انخفاض التمويل العالمي قد يثني اللاجئين السوريين عن الرجوع إلى بلادهم، موضحة أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأفادت المفوضية بأن نحو مليون و200 ألف لاجئ بالإضافة إلى مليون و900 ألف نازح داخليا عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد.

وشددت على الحاجة إلى توفير دعم أكبر بكثير لضمان استمرار رجوع اللاجئين السوريين إلى مدنهم.

وتساءل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عما إذا كان العالم مستعدا لمساعدة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم لإعادة إعماره.

وأوضح غراندي أن نحو 5 ملايين لاجئ سوري لا يزالون خارج حدود سوريا، معظمهم في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان.

epa12574415 Aerial view of the Yarmouk camp in Damascus, Syria, 06 December 2025. Syria is preparing to celebrate the first anniversary of the overthrow of the Assad regime on 08 December when the dictatorship of Bashar al-Assad collapsed during a major offensive by opposition forces. EPA/Mohammed Al-Rifai
آلاف السوريين ليس لديهم منازل ليعودوا إليها بعد أن دمرت طائرات جيش نظام الأسد مدنا بكاملها (الأوروبية)

احتمال التراجع

والأسبوع الماضي، حذر غراندي الدول المانحة -في جنيف- من أن هناك احتمالا لتراجع السوريين العائدين إلى مدنهم عن قرارهم واتجاههم مجددا إلى الدول المضيفة ما لم تكثف جهودها لدعمهم.

وتفيد بيانات الأمم المتحدة بتمويل 29% فقط من جهود الاستجابة الإنسانية في سوريا البالغة تكلفتها 3.19 مليار دولار هذا العام، في وقت تُقدم فيه الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة وغيرها على إجراء تخفيضات كبيرة وشاملة للمساعدات الخارجية.

25 March 2025, Syria, Umm Rajim: A military engineering team works to clear and detonate minefields in the village of Umm Rajim in the eastern Idlib countryside. The 103rd Division of the New Syrian Army continues efforts to dismantle mines planted by Bashar al-Assad's forces on former battlefronts in the Idlib, Aleppo, and Hama countrysides. These mines have killed more than 200 people in the first three months after the fall of the Assad regime. The teams, working with primitive equipment, face slow and dangerous conditions, having already lost several members in the process. Photo: Moawia Atrash/dpa (Photo by Moawia Atrash/picture alliance via Getty Images)
جهود إزالة الألغام تحتاج دعما ماديا لا يتوفر للعاملين الذين يخاطرون بحياتهم يوميا في مدن سوريا (غيتي)

عوائق التعافي

من جهتها، أكدت منظمة الإنسانية والإدماج الإغاثية أن بطء وتيرة إزالة الذخائر غير المنفجرة يمثل أيضا عائقا كبيرا أمام التعافي.

إعلان

وكشفت المنظمة أن التمويل الذي تتلقاه هذه الجهود لا يتجاوز 13% من حاجتها، وكانت المنظمة قد أفادت بوقوع أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي بسبب تلك الذخائر.

كذلك ترى منظمة الصحة العالمية أن هناك فجوة تنشأ مع تقليص أموال المساعدات قبل أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة من تقديم الدعم الكافي للمؤسسات الصحية.

وكشفت المنظمة أن نسبة المستشفيات التي كانت تعمل بكامل طاقتها الشهر الماضي بلغت 58% فقط، وبعضها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، مما أثر على سلسلة التبريد الخاصة بتخزين اللقاحات.

ويقول مسؤولو الإغاثة إن سوريا تضررت من خفض تمويل المساعدات، لأن "نهاية الحرب تعني أن البلاد لم تعد حالة طوارئ مؤهلة للحصول على أولوية في التمويل" رغم حاجتها الماسة إليه لإعادة الإعمار ودعم الاستقرار.

المصدر: رويترز

إعلان