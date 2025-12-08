أمير قطر يصل الرياض لترؤس اجتماع مجلس التنسيق المشترك

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض لترؤس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ورافق أمير قطر في زيارته إلى السعودية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووفد رسمي.

سمو أمير دولة قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه سمو #ولي_العهد.#أمير_قطر_في_الرياض#واس pic.twitter.com/F61qOKKJ7U — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 8, 2025

والخميس الماضي، ترأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

واستعرض المجتمعون سبل تطوير العلاقات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وتكثيف التعاون المشترك من خلال عددٍ من المبادرات، ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس التنسيق وفرق عملها خلال الفترة الماضية.

وفي يوليو/تموز 2008، تم التوقيع في مدينة جدة السعودية على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، ​​​​​​بهدف تعزيز التعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وثقافيا وتعليميا.