عبد العاطي: مصر لا يمكن أن تسمح أن يكون معبر رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر لا يمكن أن تسمح أن يكون معبر رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين، مشددا بأن المعبر سيكون لدخول المساعدات والسماح بخروج حالات طبية تحتاج إلى الإجلاء للعلاج.

وزير خارجية مصر للجزيرة: أطراف دولية ومنها الاتحاد الأوروبي ترغب بتدريب الشرطة الفلسطينية لفرض الأمن بقطاع غزة

وزير خارجية مصر للجزيرة: ناقشنا مع الفصائل الفلسطينية موضوع حصر السلاح في قطاع غزة

وزير خارجية مصر للجزيرة: لا بد من حصر السلاح في القطاع ووجود سلطة واحدة لنزع أي ذرائع للجانب الإسرائيلي

وزير خارجية مصر للجزيرة: هناك اتصالات مع إسرائيل بشأن معبر رفح وموقفنا واضح وحازم بشأن تشغيله

وزير خارجية مصر للجزيرة: القوة الدولية بقطاع غزة ستكون لحفظ السلام وليس فرض السلام وهناك فرق شاسع بينهما

وزير خارجية مصر للجزيرة: يجب نشر قوات دولية بغزة للتأكد من التزام الطرفين بوقف النار وعدم وجود ذريعة لإسرائيل

وزير الخارجية المصري للجزيرة: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مهمة جدا لارتباطها بانسحاب إسرائيل

وزير الخارجية المصري للجزيرة: ثمة إيجابيات بشأن المرحلة الأولى وسلبيات كانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة

وزير خارجية مصر للجزيرة: موقف مصر واضح بأنها لن تقبل بتقسيم السودان ولا بد من الحفاظ على وحدة أراضيه

وزير خارجية مصر للجزيرة: الشعب السوداني هو من يقرر مصيره دون أي إملاءات من الخارج ونعمل في هذا الاتجاه

وزير خارجية مصر للجزيرة: لا بد من هدنة إنسانية بالسودان لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا