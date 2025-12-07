مصرع 14 شخصا في انقلاب حافلة بالجزائر

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون أمس السبت في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في جنوب الجزائر، وفق ما أفاد بيان للدفاع المدني.

وأظهرت صور -نشرتها وسائل إعلام محلية- الحافلة منقلبة إلى جانب طريق في بلدة تبلبالة، على بُعد نحو 400 كيلومتر جنوب مدينة بشار، في جنوب البلاد.

وانحرفت الحافلة التي كانت تقل ركابا وانقلبت أثناء سيرها على الطريق السريع الذي يربط مدينتي بشار وتندوف، في أقصى جنوب الجزائر.

وأعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن حزنه الشديد للحادث، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

ويعد هذا الحادث المروري الأكثر دموية منذ أغسطس/آب الماضي، عندما هوت حافلة تقل ركابا في واد بالجزائر العاصمة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا في حادثة هزت الرأي العام المحلي.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطات وقف تشغيل أكثر من 84 ألف حافلة قديمة تجاوزت 30 عاما في الخدمة.

ووفق بيانات رسمية، خلفت حوادث السير في العام 2024 أزيد من 3700 قتيل وما يفوق 35 ألفا و500 جريح.