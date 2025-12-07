مصرع 18 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة كريت اليونانية

لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في قارب مطاطي، بعدما انقلب جنوب جزيرة كريت، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية أمس السبت.

وقالت السلطات إن سفينة شحن تركية عابرة عثرت أمس السبت على القارب الذي غمرت المياه نصفه، وقامت بإبلاغ السلطات اليونانية.

ووفق جهاز خفر السواحل اليوناني، توجّهت سفينتان تابعتان للجهاز وواحدة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية و3 سفن عابرة، إضافة إلى مروحية سوبر بوما وطائرة تابعة لفرونتكس، إلى موقع الحادث.

وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني إنه تم العثور على القارب على بعد 40 كيلومترا جنوبي جزيرة كريسي الصغيرة في جنوب اليونان، وتم إنقاذ ناجيين اثنين ونقلهم إلى جزيرة كريت، في حين تتواصل عمليات البحث عن آخرين.

وأشار الناجيان إلى أن القارب تأثر بسوء الأحوال الجوية وأنه لم يكن هناك أي أغطية أو أغذية او سوائل، وفق جهاز خفر السواحل.

وقال رئيس بلدية إييرابترا مانوليس فرانغوليس في تصريح لصحيفة نيا كريتي المحلية إن كل الضحايا كانوا من الشبان، موضحا أن "القارب الذي كان المهاجرون على متنه كان مفرغا من الهواء من الجانبين، مما أجبر الركاب على التكدس في مساحة محدودة".

ومنذ العام الماضي، يحاول مهاجرون الوصول إلى جزيرة كريت، بوابة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من ليبيا. لكن الرحلة البحرية محفوفة بالمخاطر.

وقد كانت اليونان في الخط الأمامي لأزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.

وانحسرت التدفقات منذ ذلك الحين، لكن العام الماضي شهد ارتفاعا حادا في عدد قوارب المهاجرين، معظمها من ليبيا إلى كريت وجافدوس وكريسي وهي الجزر الثلاث في بحر إيجة الأقرب إلى الساحل الأفريقي. ولا تزال الحوادث المميتة تقع خلال هذه الرحلات.

وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16 ألفا و770 شخصا يسعون للجوء في الاتحاد الأوروبي إلى جزيرة كريت منذ بداية العام.