براك: ترامب منح الشرع الفرصة لإرساء بنيته الديمقراطية الخاصة

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك -اليوم الأحد- إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر منح الرئيس السوري أحمد الشرع الفرصة الكاملة لإرساء بنيته الديمقراطية الخاصة.

وأكد براك، خلال جلسة نقاشية في منتدى الدوحة، أن انخراط واشنطن في الملف السوري خلال هذه المرحلة يختلف عما كان عليه سابقا.

وأضاف المبعوث الأميركي "لقد قلنا للجانب السوري إننا لن نرهق كاهله بالبنى الموجودة من الماضي، وقررنا أن نعطيه الفرصة على إرساء بنيته الديمقراطية الخاصة".

وقبل أسبوع، طالب ترامب -في تدوينة عبر منصته تروث سوشيال- إسرائيل بالمحافظة على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق، وضمان عدم حدوث "أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وجاء تحرك ترامب عقب الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في بلدة بيت جن بريف دمشق جنوبي سوريا، حيث توغلت دورية إسرائيلية في البلدة يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتصدى لها الأهالي، مما أسفر عن إصابة 6 عسكريين إسرائيليين، بينهم 3 ضباط.

عقب ذلك، ارتكبت إسرائيل مجزرة انتقاما من أهالي البلدة الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم بعدوان جوي أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين.

وخلال الأشهر الماضية، عُقدت لقاءات إسرائيلية سورية، في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن انسحاب تل أبيب من المنطقة السورية العازلة، التي احتلتها في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكّل أي تهديد لتل أبيب، فإن إسرائيل تواصل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية قتلت مدنيين، ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.