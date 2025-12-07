ماكرون: سنعزز دعم نيجيريا في مواجهة التحديات الأمنية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الأحد- أن بلاده ستعزز الشراكة مع نيجيريا "في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، وخصوصا التهديد الإرهابي في شمال البلاد".

وأوضح ماكرون أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلب من فرنسا المزيد من المساعدة للتصدي للعنف المنتشر في شمال البلاد.

وكتب على منصة إكس "بناء على طلبه، سنعزز شراكتنا مع السلطات ودعمنا للسكان المتضررين. ندعو جميع شركائنا لتكثيف تعاونهم".

ولم يذكر ماكرون ما طبيعة المساعدة المقدمة من فرنسا التي سحبت قواتها من غرب ووسط أفريقيا وتخطط للتركيز على التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والاستجابة لطلبات المساعدة من الدول.

وشهدت نيجيريا -أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان- تصاعدا في الهجمات بالمناطق الشمالية المضطربة الشهر الماضي بما في ذلك عمليات خطف عشوائية من مدارس وكنيسة.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري في نيجيريا، متهما إياها بإساءة معاملة المسيحيين. وتقول الحكومة النيجيرية إن هذه المزاعم تشوه صورة الوضع الأمني المعقد الذي تستهدف فيه الجماعات المسلحة المسلمين أيضا.

وقالت الحكومة النيجيرية إنها ترحب بالمساعدة في محاربة الاضطرابات شريطة احترام سيادتها. وفي السابق، دعمت فرنسا جهود الحد من أنشطة الجماعات المسلحة، وقدمت أميركا معلومات استخبارية وأسلحة منها مقاتلات، بينما ساهمت بريطانيا بتدريب جنود نيجيريين.