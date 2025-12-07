فنزويلا تجند آلاف المقاتلين وسط توتر متصاعد مع أميركا

انضم آلاف الجنود الجدد للجيش الفنزويلي وسط التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة والدعوات التي أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو لتعزيز التجنيد العسكري و"توحيد الصفوف ضد الإمبريالية".

وتشير التقارير إلى انضمام 5 آلاف و600 جندي للجيش الفنزويلي، حيث أقيمت مراسم، السبت، في فويرتي تيونا، أكبر مجمّع عسكري فنزويلي، في العاصمة كاراكاس لضمهم إلى صفوف الجيش.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجنرال خافيير خوسيه ماركانو تاباتا أن أعداد المتطوعين للانضمام إلى القوات المسلحة شهدت ارتفاعا كبيرا.

كما نقلت عن قائد بالجيش يدعى غابرييل أليخاندرو ريندون فيلتشيس قوله إنه "في الوقت الذي تهدد فيه الإمبريالية وطننا وشعبنا، ينضم الشباب بالآلاف إلى القوات المسلحة الوطنية".

وأضاف فيلتشيس "لن نسمح بأي حال من الأحوال بغزو من جانب قوة إمبريالية".

وتضم القوات المسلحة الفنزويلية نحو 200 ألف جندي وفق أرقام رسمية.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، عززت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوجود العسكري في البحر الكاريبي وقبالة سواحل فنزويلا بدعوى مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي بتزعم مجموعات للتهريب.

وتنفي كاراكاس الاتهامات الأميركية، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطاتها النفطية.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، دمرت القوات الأميركية أكثر من 20 قاربا يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، بضربات أوقعت أكثر من 83 قتيلا.