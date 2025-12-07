نتنياهو: المرحلة الثانية من اتفاق غزة باتت قريبة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة توشك أن تنتهي، كاشفا أنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة الأمر معه، معربا عن اعتقاده بإمكانية "التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين".

وأتت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة -والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- باتت قريبة.

وشرح أن المرحلة الثانية "أصعب من الأولى، وتتمثل بتجريد القطاع وحماس من السلاح".

وكشف أنه سيلتقي مع الرئيس الأميركي نهاية هذا الشهر، مشيرا إلى أنه سيجري محادثات بالغة الأهمية بشأن كيفية ضمان تنفيذ المرحلة الثانية.

وكانت صحف إسرائيلية نقلت عن مصادر أن ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على تل أبيب من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط أنباء بأن واشنطن ستعلن منتصف الشهر الجاري تشكيلة "مجلس السلام" الذي سيشرف مؤقتا على إدارة القطاع وتثبيت الاتفاق وإعادة الإعمار.

"إمكانية السلام"

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن اعتقاده بأن هناك سبيلا للتوصل إلى ما وصفه بـ"سلام قابل للتطبيق مع جيراننا الفلسطينيين"، قائلا أيضا إنه يعتقد "أن هناك طريقا لتحقيق سلام أوسع مع الدول العربية"، وفق زعمه.

لكنه شدد على أن "سلطة السيادة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط ​​ستبقى دائما في أيدي إسرائيل"، على حد تعبيره.

وبشأن الضفة الغربية، صرح نتنياهو بأن الوضع الراهن فيها سيبقى على حاله في المستقبل المنظور، متابعا أن ما سماه "الضم السياسي" للضفة لا يزال محل نقاش.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن رغبته بزيارة ألمانيا، مضيفا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يحول دون قيامه بذلك، في إشارة إلى إصدارها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقاله، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.