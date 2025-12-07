جنود في بنين يعلنون السيطرة على السلطة ومقربون من الرئيس ينفون

أعلن جنود في بنين اليوم الأحد عبر التلفزيون الوطني إنهم تمكنوا من السيطرة على السلطة، بينما نفى مقربون من الرئيس باتريس تالون ذلك وأكدوا أن الجيش استعاد السلطة في الدولة التي تقع في غرب القارة الأفريقية.

وفي بيان عبر التلفزيون الوطني، قال العسكريون الذين يعرفون عن أنفسهم باسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد وتداولت وقررت ما يلي: إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".

وذكرت السفارة الفرنسية عبر إكس أنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة".

في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مقربة من الرئيس تالون أنه بأمان، وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع.

وقالت المصادر إن الأمر "يتعلق بمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لديهم التلفزيون فقط. الجيش النظامي استعاد السيطرة. المدينة (العاصمة كوتونو) والبلاد مؤمّنان تماما، وكذلك الرئيس وعائلته".

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه بنين لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل/ نيسان المقبل، والتي من المنتظر أن تضع نهاية لولاية لتالون الذي يتولى السلطة منذ عام 2016.

وقرر تالون التنحي بعد فترتين رئاسيتين في خطوة نادرة في منطقة غرب ووسط أفريقيا.