لوفتهانزا الألمانية تحظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل

نقلت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية عن مصادر أن شركة "لوفتهانزا" الألمانية للشحن فرضت حظرا على نقل الأسلحة لإسرائيل، وأرجعت القرار إلى توجيه بريطاني لمراقبة الصادرات.

وأبلغت الشركة الألمانية وكلاء الشحن الدوليين بأنه "وفقًا لقرار داخلي صادر عن الشركة، فُرض حظر على جميع الشحنات العسكرية والأمنية إلى تل أبيب، بأثر فوري حتى إشعار آخر". وأضافت "سنوافيكم بالمعلومات فور توافرها".

وقال متحدث باسم لوفتهانزا للشحن إن "الشركة تلتزم التزاما تاما بجميع القوانين واللوائح. وبعد صدور توجيه بريطاني لمراقبة الصادرات والعقوبات ذات الصلة، أصبح نقل المعدات والمكونات العسكرية من وإلى تل أبيب مستحيلا حاليا بالنسبة لشركة لوفتهانزا للشحن، بغض النظر عن مسار الرحلة. نحن نعمل على إيجاد حل يسمح بالشحنات الفردية".

واستأنفت لوفتهانزا للشحن رحلاتها الكاملة إلى إسرائيل في 1 أغسطس/آب، بـ7 رحلات أسبوعية، بعد أن كانت أوقفت رحلاتها في بداية يونيو/حزيران، وأجلت عودتها المقررة بسبب العملية العسكرية ضد إيران.

ووسّعت مجموعة لوفتهانزا -الشهر الجاري- أنشطتها وزادت عدد رحلاتها الأسبوعية إلى إسرائيل من 64 إلى 74 رحلة.

وتُشغّل لوفتهانزا نحو 21 رحلة أسبوعية من فرانكفورت، ونحو 14 رحلة من ميونخ، إلى جانب شركات تابعة لها، من بينها الخطوط الجوية النمساوية (أوستريان إيرلاينز)، والخطوط الجوية السويسرية (سويس)، والبلجيكية (براسلز إيرلاينز)، والإيطالية (إيتا إيرلاينز)، ويوروينجز وإيتا وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا للشحن.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة عدّلت مجموعة لوفتهانزا رحلاتها إلى المنطقة مرات عدة، على غرار شركات طيران أخرى.