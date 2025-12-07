شاهد.. وصول أسرى فلسطينيين بحالة صعبة لمستشفى في دير البلح

بث ناشط فلسطيني مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي وثّقت وصول أسرى فلسطينيين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال اليوم الأحد.

وظهر الأسرى وهم بحالة صحية ونفسية صعبة بعد أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال.

كما ظهر سجين في التسجيل المصور وقد خارت قواه وبالكاد يستطيع المشي بمساعدة بعض ممن كانوا في استقبال الأسرى.

يشار إلى أنه يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير فلسطيني، منهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصاعدت جرائم إسرائيل بحق الأسرى بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.