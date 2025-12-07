زامير: الخط الأصفر حدودنا الجديدة مع غزة ونستعد لحرب مفاجئة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الخط الأصفر الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، يُمثل "الحدود الجديدة" بين إسرائيل وقطاع غزة، مشددا على ضرورة الاستعداد لسيناريو حرب مفاجئة.

ووصف زامير الخط الأصفر خلال جولة ميدانية في قطاع غزة، بأنه "خط دفاع أمامي للمستوطنات وخط هجوم"، وذلك في رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية، رغم أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتطلب انسحاب إسرائيل من هذا الخط في المرحلة الثانية، مقابل نشر قوة دولية للاستقرار.

وزار زامير مناطق بيت حانون وجباليا شمال القطاع، برفقة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف آسور وقادة عسكريين آخرين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، فقد شدد زامير على أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح لحماس بإعادة التأسيس"، مؤكدًا "نحن نسيطر على أجزاء واسعة من أراضي القطاع ونقف على خطوط السيطرة المهيمنة".

وأضاف زامير، في حديثه إلى جنود الاحتلال، "نعمل على إحباط وإزالة التهديدات في جميع الجبهات. لن نتحمل أي تهديد على قواتنا، وسنرد بقوة على أي محاولة. لدينا حرية عمل كاملة، سواء هنا في قيادة الجنوب أو في جميع الجبهات".

وطالب زامير باليقظة والجاهزية في جميع الجبهات، وقال "يجب علينا الاستعداد لسيناريو حرب مفاجئة، وهذا أحد أركان الخطة المقبلة"، كما شدد على أهمية تعزيز القوات الاحتياطية من خلال قوانين جديدة، لتخفيف العبء عن الجنود وتعزيز كفاءة الجيش.

في هذه الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح البحرية بدأ مناورات تمتد أسبوعا مع قوات الأسطول الخامس الأميركي، في حين كشف زامير أن المناورات السنوية ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة.