رحبت روسيا اليوم الأحد بالخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمراجعة إستراتيجية الأمن القومي والتوقف عن وصف روسيا بأنها "تهديد مباشر".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة أنباء تاس الرسمية إن الوثيقة المحدثة حذفت الكلمات التي تصف روسيا بأنها تهديد مباشر.

واعتبر بيسكوف ذلك "خطوة إيجابية"، لا سيما أن الوثيقة حثت على التعاون مع موسكو في قضايا الاستقرار الإستراتيجي.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الرسائل التي وجهتها إدارة ترامب للعلاقات الروسية الأميركية تختلف عن نهج الإدارات السابقة، قائلا "عموما، تتناقض هذه الرسائل بالتأكيد مع نهج الإدارات السابقة".

وأكد أن الكرملين سيراجع إستراتيجية الأمن القومي الأميركية المُحدثة بمزيد من التفصيل، وسيحلل بنودها.

والجمعة، نشرت إدارة ترامب إستراتيجيتها المنتظرة للأمن القومي التي تعكس تحولا كبيرا في أولويات الولايات المتحدة لتتوافق مع رؤية الرئيس للعالم القائمة على شعار "أميركا أولا".

وقدمت الإستراتيجية الأميركية الجديدة مقاربة أكثر براغماتية تجاه روسيا، إذ اعتبرتها تحديا مهما لكنه ليس محوريا مقارنة بالصين.

لكنها مع ذلك حذرت من توسع النفوذ الروسي في القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية عبر شركات عسكرية خاصة وشبكات التعدين، ودعت للتصدي إلى ذلك بالأدوات الاقتصادية والاستخباراتية بدلا من الانخراط العسكري.

وأشارت الإستراتيجية الجديدة إلى ضرورة احتواء موسكو عبر تسوية تفاوضية للحرب مع أوكرانيا، مع مطالبة أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر بما يتعلق بأمنها.