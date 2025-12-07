ترامب يلوح بعمليات برية في الكاريبي وفنزويلا تكثف التجنيد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا تنفيذ عمليات برية لمكافحة المخدرات في منطقة الكاريبي، في حين بدأت فنزيلا بتكثيف التجنيد العسكري استعدادا لأي حرب محتملة.

وقد شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستطلق عمليات برية في منطقة الكاريبي، وقال "نعرف كل طريق، وكل منزل، وكل مكان يقيمون فيه. نحن نعرف كل شيء عنهم".

جاءت تصريحات ترامب خلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بمركز كينيدي التابع لوزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن، تناول فيها جهود بلاده في مكافحة المخدرات.

وقال إن تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية عبر البحر انخفض بنسبة 94% نتيجة العمليات التي نفذتها القوات الأميركية في بحر الكاريبي.

من جانبه، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن بلاده تواصل استهداف سفن وقوارب تهريب المخدرات.

وخاطب تجار المخدرات قائلا "إذا كنت تعمل لصالح منظمة إرهابية وتجلب المخدرات إلى بلادنا عبر السفن، فسوف نعثر عليك وندمرك، لا شك في ذلك".

وتأتي عمليات الجيش الأميركي ضد سفن تقول واشنطن إنها تهرّب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في إطار تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، يقضي باستخدام الجيش بشكل أكبر وأكثر فعالية في مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

وفي هذا السياق، نشرت الولايات المتحدة قوة بحرية تضم غواصات وسفنا حربية قرب السواحل الفنزويلية في أواخر أغسطس/آب الماضي، بينما صرّح هيغسيث بأن الجيش الأميركي مستعد للعمليات في فنزويلا، بما في ذلك تغيير النظام.

مواجهة الإمبريالية

في المقابل، أدى 5600 جندي فنزويلي اليمين الدستورية السبت، بعد أن دعا الرئيس نيكولاس مادورو إلى تكثيف التجنيد العسكري، من أجل الاستعداد للحرب التي يلوح بها ترامب ضد كراكاس.

وخلال احتفال أقيم السبت في أكبر مجمع عسكري في فنزويلا، قال الكولونيل غابرييل ريندون "لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف بغزو من قوة إمبريالية".

وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ عدد القوات الفنزويلية نحو 200 ألف جندي، بالإضافة إلى 200 ألف عنصر في الشرطة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجنرال خافيير خوسيه ماركانو تاباتا أن أعداد المتطوعين للانضمام إلى القوات المسلحة شهدت ارتفاعا كبيرا.

كما نقلت عن قائد بالجيش يدعى غابرييل أليخاندرو ريندون فيلتشيس قوله إنه "في الوقت الذي تهدد فيه الإمبريالية وطننا وشعبنا، ينضم الشباب بالآلاف إلى القوات المسلحة الوطنية".