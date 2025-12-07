بين سيول وضباب.. طقس غير مستقر يواجه 12 دولة عربية

تشهد 12 دولة عربية -الأحد- طقسا غير مستقر، تتراوح تأثيراته بين تشكل الضباب وتساقط البرد وجريان السيول.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية في مصر، والعراق، والسعودية، والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين، إلى جانب الكويت والأردن وسوريا وفلسطين والمغرب.

مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية -في بيان- استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن "هناك نشاطا للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس".

العراق

توقعت هيئة الأنواء الجوية تساقطا للأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة بالأيام المقبلة.

وأوضحت أن طقس اليوم سيكون غائما في عموم البلاد، مع أمطار متوسطة الشدة وفرص مهيأة لحدوث عواصف رعدية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

سوريا

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية -في بيان مساء السبت- تنبيها جويا بشأن منخفض جوي سريع يترافق بهطولات مطرية متوسطة ستعم كافة مناطق البلاد، إضافة إلى عواصف رعدية في الجنوب والشرق.

وأوضحت المديرية أن المنخفض سيعقبه تشكل واسع للضباب مع ساعات مساء الأحد وصباح الاثنين، خاصة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى".

ودعت إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، وتخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية لتفادي الانزلاقات وحوادث السير.

🔴نتائج سيول يوم أمس على الطريق الخلفي – العقبة !

الأردن

شهدت البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، مع طقس بارد نسبيا في أغلب المناطق، وظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.

وحذرت الأرصاد الجوية -في بيان- من خطر تشكل الضباب ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد زخات مطرية، مشيرة إلى أن الطقس البارد نسبيا يستمر حتى يوم الأربعاء مع احتمال تجدد زخات المطر في الشمال والوسط.

وجدّدت مديرية الأمن العام بالأردن تعليماتها بضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية سواء كان سيرا على الأقدام أو بالمركبات، ولا سيما في المناطق الجنوبية والشرقية.

وقرر محافظ العقبة أيمن العوايشة -السبت- تعطيل الدوام في مدارس المحافظة الأحد، كإجراء احترازي نظرا لاستمرار تأثير الحالة الجوية السائدة التي تشهدها المحافظة.

ونقل تلفزيون "المملكة" عن العوايشة قوله إنه "تم إسعاف 3 أشخاص إلى مستشفى الأمير هاشم نتيجة مداهمة مياه السيول لمنازلهم في المنطقة".

وأكد المحافظ أن حركة الميناء في العقبة بقيت طبيعية حتى مساء السبت، ولم يُسجل أي تعطيل.

فلسطين

أفادت الأرصاد الجوية -في بيان- بأن طقس الأحد سيكون غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، مع حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وتتوقع الأرصاد تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، قد تترافق أحيانا بعواصف رعدية، في حين تهب رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

كما يكون ارتفاع موج البحر متوسطا إلى مائج في ساعات المساء والليل.

السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد -الأحد في سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"- إنذارات برتقالية وحمراء (قوية) تشير لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تشهدها معظم مناطق المملكة، داعيا إلى اتباع تعليمات الجهات المختصة.

وشهدت مناطق عدة في المملكة بالفعل، بينها المدينة المنورة والحدود الشمالية، هطول أمطار غزيرة ترافقها رياح شديدة وتساقط البرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، إضافة إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية.

قطر

نبهت إدارة الأرصاد الجوية -في منشور على منصة إكس– إلى "رصد ضباب خفيف إلى كثيف في عدد من المناطق، مما تسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومترين".

ودعت إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل والقيادة.

الإمارات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن تكوّن الضباب ببعض مناطق البلاد.

البحرين

أصدرت الأرصاد الجوية تنبيها من تدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى احتمال تشكل الضباب ببعض مناطق المملكة.

الكويت

أوضحت الأرصاد الجوية الكويتية أن هناك فرصة لتكون ضباب بالمساء في بعض مناطق البلاد.

سلطنة عُمان

أعلنت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس المتوقعة اليوم تتضمن احتمال تدفق السحب المنخفضة على سواحل بحر عمان وهطول أمطار خفيفة متفرقة.

وأشارت إلى أن هناك فرصة لتشكل السحب أو الضباب آخر الليل في عدة مناطق، منها محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

المغرب

تشهد مختلف مناطق المغرب أجواء باردة نسبيا مع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية، بحسب إعلام محلي.

وتسجل برودة واضحة خلال الصباح الباكر والليل فوق مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، مع إمكانية تشكّل صقيع محلي في بعض هذه المناطق.