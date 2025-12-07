بينهم عشرات الأطفال.. غضب واسع بعد مجزرة الدعم السريع في كلوقي

أثار ارتكاب قوات الدعم السريع مذبحة في مدينة كلوقي بولاية جنوب كردفان في السودان، راح ضحيتها 114 قتيلا بينهم عشرات الأطفال، صدمة وغضبا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت "مذبحة مكتملة الأركان"، مستهدفة روضة الأطفال بصواريخ من طائرة مسيرة، ثم قصفها مجددا أثناء محاولة الأهالي إنقاذ المصابين، قبل أن تلاحق المصابين والمسعفين داخل المستشفى.

وقد أدت الحادثة إلى موجة استنكار واسعة ورد فعل عنيف بين النشطاء السودانيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الهجوم بأنه من أبشع الهجمات وأكثرها دموية بحق الأطفال منذ اندلاع الحرب، مشيرين إلى أنه يضاف إلى سجل الجرائم الأسود لمليشيا الدعم السريع.

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي امتداداً لحملة الإبادة الجماعية التي تنفذها مليشيا الجنجويد الإرهابية ضد مجتمعات سودانية بعينها، ارتكبت المليشيا العنصرية أمس مذبحة جديدة، بمدينة كلوقي، بجنوب كردفان، راح ضحيتها ٧٩ من… — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) December 5, 2025

كما نشر آخرون فيديو يظهر الأطفال داخل روضة مدينة كلوقي وهم يمارسون حياتهم اليومية قبل أن تتحول حياتهم إلى مأساة، حيث قُتلوا جميعا في حادثة وصفت بأنها انتهاك فاضح لحياة المدنيين واستهداف ممنهج للأبرياء.

وتساءل كثيرون: "أطفال ليس لهم ذنب، وتم قتل براءتهم دون رحمة.. فكيف لهؤلاء أن يحكموا فوق جثث الأطفال والنساء والأبرياء؟".

وقال أحد النشطاء إن الفيديو الذي يوثق الأطفال في الروضة قبل استهدافهم بالمسيرة يظهر براءتهم ولعبهم وهم سعداء، مضيفا: "فجأة أصبح هؤلاء الأطفال شهداء.. صدقوني، المشهد مؤلم لدرجة تجعلك تبكي بحرقة".

فيديو للاطفال الأبرياء في كلوقي الذين تم استهدافهم بمسيرة تابعة لمليشيا الدعم السريع وهم داخل روضة، أصبحوا شهداء جميعا.

منقول من الناشط مارن جوس . pic.twitter.com/4KgSJUUAZ4 — Sudan Trend 🇸🇩 (@SudanTrends) December 5, 2025

وفي تغريدات عديدة، اتهم مغردون قوات الدعم السريع مباشرة بـ"الوحشية" و"الانتهاكات المتعمدة ضد المدنيين"، مؤكدين أن الهجوم على روضة الأطفال يعكس سياسة استهداف ممنهج للعزل وغياب أي احترام للقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد آخرون أن الدعم السريع لا يميز بين كبير وصغير، وأنه يواصل ارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين العزل، مستشهدين بسلسلة الانتهاكات والهجمات السابقة التي طالت مناطق مدنية بأكملها.

ودعا الناشطون والمغردون إلى تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم، مؤكدين أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لإنصاف الضحايا ووضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

استهداف كلوقي.. جريمة حرب جديدة تضيف الأطفال إلى قائمة الضحايا استهدفت طائرة مُسيّرة تابعة لمليشيات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية جناح الحلو، المتحالفين عسكريًا، روضة أطفال ومستشفى وحيًا سكنيًا بمدينة «كلوقي» بولاية جنوب كردفان، وذلك يوم أمس الخميس، تقع المدينة جنوب شرق… pic.twitter.com/QHko38sVXB — ذوالكــفـل ® (@HkZuk) December 5, 2025

ووصف آخرون استهداف روضة الأطفال بأنه مؤشر خطير على تجاهل صارخ للحياة المدنية وحقوق الأطفال الأبرياء.

من جهتها، أعربت منظمات حقوقية ودولية عن إدانتهم الشديدة للحادث، مؤكدين أن استهداف الأطفال داخل مدارس وروضات يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل، داعين إلى حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل سيطرة الأخيرة على معظم إقليم دارفور بولاياته الخمس، في حين يحتفظ الجيش بالسيطرة على أغلب الولايات الأخرى بما فيها العاصمة الخرطوم.