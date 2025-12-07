العليمي يطالب أي قوات من خارج المحافظات الشرقية بالعودة لثكناتها

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بعودة أي قوات تم استقدامها من خارج المحافظات الشرقية اليمنية إلى ثكناتها، لتمكين السلطات المحلية من حفظ الأمن والاستقرار.

وشدّد العليمي، خلال لقائه في الرياض سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، على رفض أي إجراءات أو تحركات عسكرية أحادية، وقال إن من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة والإضرار بالمصلحة العامة.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره لمواقف فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الداعمة للشعب اليمني ومؤسسات الدولة، مؤكدا الالتزام بجهود احتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية.

تعزيزات للمهرة

في غضون ذلك، ذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة شرقي اليمن إن الأوضاع مستقرة ودعا السكان إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية.

في المقابل، قالت قوات الحزام الأمني، إحدى التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إنها دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المهرة لتعزيز الأمن، وأشار إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الساعات الماضية إلى المحافظة المحاذية لسلطنة عُمان.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي تسجيلات مصورة تظهر أرتالا من الآليات والمدرعات في أثناء دخولها وانتشارها في عدد من مناطق المحافظة.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من عملية عسكرية واسعة لقوات المجلس الانتقالي في وادي حضرموت سيطرت خلالها على مدن ومواقع عسكرية ونفطية رئيسية، وامتداد نفوذ تلك القوات شرقا إلى المهرة.