الكويت تسحب جنسيتها من الداعية طارق السويدان

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت "الكويت اليوم" مرسوما يقضي بسحب الجنسية من 24 شخصا وممن اكتسبها معهم بالتبعية، من بينهم الداعية طارق السويدان.

ونص المرسوم الأول رقم 227 لسنة 2025 على سحبها من الداعية الإسلامي "طارق محمد صالح السويدان وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية".

ولم يحدد المرسوم المادة التي استند عليها في سحب جنسية السويدان، إلا أن الكويت قد أعلنت في وقت سابق سحب الجنسيات في حالات الازدواجية، والغش والتزوير، إضافة إلى من حصل عليها تحت مسمى الأعمال الجليلة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

يذكر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية كانت سحبت في ديسمبر/كانون الأول 2024 الجنسية من 3701 حالة.