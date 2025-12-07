الصين تتهم اليابان بإعاقة تدريبات بحرية في مياهها الإقليمية

اتهمت البحرية الصينية، اليوم الأحد، طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالاقتراب المتكرر من سفنها وإعاقة تدريبات كانت تُجرى في المياه الإقليمية، مؤكدة أن الرواية اليابانية المتداولة "لا تعكس حقيقة ما جرى على الأرض".

وجاء الموقف الصيني ردا على تصريحات وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الصادرة في وقت سابق من اليوم، التي أكد فيها أن مقاتلات صينية فعّلت رادار التحكم بنيرانها باتجاه طائرات يابانية فوق المياه الدولية بالقرب من جزر أوكيناوا، في حادثتين منفصلتين وصفهما بأنهما "بالغتا الخطورة".

وأوضح كويزومي في منشور على منصة إكس أن "شدة إضاءة الرادار تخطّت ما يُعد ضروريا لضمان سلامة التحليق"، مشيرا إلى أن طوكيو قدّمت احتجاجا رسميا لبكين بسبب ما وصفه بـ"الواقعة المؤسفة".

ويعد قفل رادار التحكم على وضع إطلاق النار أحد أكثر الأعمال التي يمكن أن تقوم بها طائرة عسكرية تهديدا لأنه يشير إلى هجوم محتمل، مما يجبر الطائرة المستهدفة على اتخاذ إجراءات مراوغة.

وتأتي هذه الحوادث في منطقة حساسة تُعد مسرحا لنزاع طويل بين البلدين، إذ تقع الجزر التي شهدت المواجهة بالقرب من أراضٍ بحرية تطالب بها كل من اليابان والصين.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن المقاتلات الصينية من طراز "جيه-15" التي شاركت في الحادثتين انطلقت من حاملة الطائرات الصينية لياونينغ، التي كانت تنفذ مناورات جنوب أوكيناوا إلى جانب 3 مدمرات صاروخية.