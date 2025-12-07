الرئيس الإسرائيلي للمستشار الألماني: نحن نحمي أوروبا

ادعى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمس السبت أن تل أبيب هي التي تحمي ألمانيا وأوروبا، مستشهدا بالمواجهة مع إيران ونشر صواريخ في ألمانيا.

جاء ذلك خلال لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور إسرائيل، بحسب صحيفة هآرتس.

ومتوجها إلى ميرتس قال هرتسوغ "نحن نواجه إمبراطورية طهران الشريرة، وبالتالي فنحن نحمي أوروبا"، وفق تعبيره.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الطرف الآخر العدو الألد له، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم أميركي حربا جوية على إيران استمرت 12 يوما، وردّت عليها إيران بقصف صاروخي، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار بين الطرفين.

وقال هرتسوغ إن "رؤية صواريخ آرو 3 (الإسرائيلية) وهي منصوبة في ألمانيا لحماية ألمانيا وأوروبا والمصنوعة باللونين الأزرق والأبيض أمر فريد ومثير ومهم".

والأربعاء الماضي، سلّمت إسرائيل ألمانيا أول منظومة مضادة للصواريخ الباليستية لـ"حماية العاصمة برلين من أي تهديدات روسية مستقبلية"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر مطلعة على اللقاء -لم تسمها- أن ميرتس أبلغ هرتسوغ بأن ألمانيا ترغب بتعزيز مشاركتها في "اليوم التالي بغزة"، في إشارة إلى مستقبل القطاع بعد الحرب.

كما أعرب ميرتس عن أمله أن يتطور الوضع في الضفة الغربية بشكل إيجابي "لنصل في النهاية إلى حل الدولتين".

وأضاف "لطالما دعمنا هذا الحل، وهو شرط أساسي للتعايش السلمي بين إسرائيل والفلسطينيين".

وشدد على دعم بلاده لإسرائيل قائلا "عززنا صداقتنا أكثر فأكثر، وسنقف دائما إلى جانب إسرائيل".

وتابع "ندعم حق إسرائيل في الوجود، وسنواصل تقديم المساعدة مع دخول عملية السلام والمفاوضات مرحلتها التالية".

ومساء أمس السبت، بدأ ميرتس زيارة إلى إسرائيل هي الأولى له منذ توليه منصبه والأولى لزعيم أوروبي منذ أشهر.