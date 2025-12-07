إسرائيل تجري مناورات عسكرية في جبل الشيخ ومزارع شبعا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ اليوم الأحد مناورات عسكرية في جبل الشيخ ومزارع شبعا المحتلة، في إطار سلسلة تدريبات يجريها منذ أسابيع بالمنطقة، وذلك بعد توغل جديد قرب بيت جن في ريف دمشق.

وقال إن المنطقة ستشهد نشاطا عسكريا وحركة للآليات العسكرية.

وتأتي هذه المناورات في إطار سلسلة من التدريبات العسكرية التي أجرتها فرقة الجليل بالجيش الإسرائيلي في الأسابيع الماضية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان، استعدادا لتصعيد عسكري لمواجهة احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية ما وصفه الاحتلال بـ"تعاظم قدرات حزب الله"، وفق ادعائه.

وتضمنت المناورات تدريبات على سيناريوهات التصدي لمحاولات اختراق الأجواء الإسرائيلية بطائرات من أنواع مختلفة، ولا سيما الطائرات الشراعية المزودة بمحرك.

كما شملت المناورات محاكاة للتعامل مع هجوم من الحدود الشمالية ضد إسرائيل، واختبار مستوى التنسيق والاستعداد بين أذرع الجيش المختلفة.

توغل بالأراضي السورية

وعلى صعيد متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مجددا أمس السبت في منطقة الكروم الغربية قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي.

وحسب الوكالة، دخلت قوة إسرائيلية مكونة من 3 دبابات و5 آليات إلى التقاطع المعروف بـ"مفرق باب السد" وسرية الدبابات على الطريق الذي يربط مزرعة بيت جن بكل من حضر وجباثا الخشب وطرنجة بريف القنيطرة.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا.

يذكر أن مزارع شبعا منطقة زراعية حدودية تقع جنوب شرق لبنان ضمن قضاء حاصبيا على الحدود مع الجولان السوري، وتحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ويعتبر لبنان مزارع شبعا جزءا من أراضيه، ويطالب بترسيم الحدود مع سوريا قبل التوصل إلى أي اتفاق، مستندا إلى وثائق وخرائط تاريخية، وفي حين تعترف سوريا بأن مزارع شبعا لبنانية لكنها تربط ترسيم الحدود بانسحاب إسرائيلي كامل من المنطقة.