الاحتلال يقتل فلسطينييْن بزعم محاولة دهس ويخلي مستوطنات استباقا لزيارة أميركية

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش قتل منفذ عملية الدهس في الخليل بالإضافة إلى شخص آخر غير متورط في الحادث، في حين أمرت الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية قبل زيارة المندوب الأميركي في الأمم المتحدة لتل أبيب.

وبحسب الإذاعة، فقد انطلقت سيارة فلسطينية بسرعة نحو مجموعة من الجنود المتمركزين على الحاجز في محاولة لدهسهم، مما دفع القوات إلى الرد بإطلاق النار باتجاه المركبة. وأضافت الإذاعة أن جنديا أصيب بجروح طفيفة خلال الحادث.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال المنتشرة وسط الخليل أطلقت الرصاص على مركبة يستقلها مواطنون بمنطقة باب الزاوية، ومنعت مركبات إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليها.

كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن جيش الاحتلال منع طواقمه من الوصول إلى سيارة أطلق عليها النار في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال سلمت جثمان شهيد من الخليل لطواقم الهلال الأحمر.

إخلاء مستوطنات

من جهة ثانية، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تُصنّف مصدرا للإرهاب اليهودي والجريمة القومية، وذلك استباقا لزيارة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الأجهزة الأمنية تستعد للتعامل مع البؤر الاستيطانية ومثيري الشغب الذين يسكنونها، والتي تعد منطلقا للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشارت القناة إلى أنه تقرر، خلال نقاشٍ أجراه نتنياهو، اعتقال مرتكبي العنف الرئيسيين وإجلاؤهم، حيث يبلغ عددهم وفق التقديرات نحو 70 مستوطنا. وقد لجؤوا إلى المزارع والبؤر الاستيطانية.

وقد نفذ مستوطنون إسرائيليون -السبت- سلسلة هجمات استهدفت تجمعات فلسطينية في مناطق متعددة بالضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع اقتحامات لجيش الاحتلال وإصابات في صفوف المدنيين بأريحا ونابلس والخليل.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين شرق بلدة سعير شمال الخليل، مما أدى إلى إتلاف مساحات زراعية يعتمد عليها السكان في المواسم الزراعية والرعي.

وفي منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، أعاق مستوطنون حراثة أراضي المزارعين في وادي ماعين واستولوا على بذور مخصصة للموسم الحالي.