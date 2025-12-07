الأردن يحبط محاولة تسلل 3 أشخاص إلى أراضيه

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الأحد محاولة تسلل 3 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأشخاص الثلاثة حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

ولا تزال الحدود الأردنية السورية الممتدة على 375 كيلومترا تشهد محاولات تهريب مخدرات -وإن بوتيرة أقل- رغم التغيرات السياسية والإدارية في دمشق، وكان الأردن قد عزز قواته على طول الحدود في إطار جهوده لوقف تهريب السلاح والمخدرات.

وكان الأردن وسوريا أعلنا تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمكافحة التهريب، وتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات في يناير/كانون الثاني الماضي.