إصابات في اعتداء برذاذ الفلفل في مطار هيثرو بلندن

أُصيب نحو 26 شخصا -اليوم الأحد- في مكان مخصص لانتظار السيارات بمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن حيث سرق 4 رجال حقيبة امرأة باستخدام مادة يعتقد أنها رذاذ الفلفل في مصعد.

وشهدت حركة الوصول بالسيارات أو بوسائل النقل المشترك إلى المطار الأكثر استخداما من قبل المسافرين في أوروبا، ازدحاما في الساعات التي تلت الحادثة في مبنى الركاب رقم 3.

وأكد بيان صادر عن شرطة لندن أن "عناصر من الشرطة المسلحة تدخلوا وأوقفوا رجلا يبلغ 31 عام للاشتباه في تنفيذه اعتداء، بعد 9 دقائق على تلقي بلاغ. وما زال رهن الاحتجاز، ويستمر التحقيق في تحديد هوية مشتبه بهم آخرين".

ونقل البيان عن المسؤول في الشرطة بيتر ستيفنز قوله "في هذه المرحلة، نعتقد أن مجموعة من 4 رجال سرقت حقيبة امرأة"، مضيفا أن هؤلاء "رشّوا مادة يبدو أنها رذاذ الفلفل في اتجاهها".

وأضاف "حدث هذا في مصعد المرأب، حيث أثر الرذاذ على الأشخاص داخل المصعد وخارجه".

وقدّمت خدمة إسعاف لندن العلاج لـ21 شخصا في موقع الحادث، بينهم طفلة في الثالثة من عمرها.

وأفادت خدمات الإسعاف بأن 5 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، وأكدت الشرطة أن إصاباتهم لا تُهدد حياتهم.

وقال ستيفنز إن الحادث يبدو "فرديا بين أشخاص يعرفون بعضهم".

وأكدت الشرطة أنها لا تعتبر الحادث مرتبطا بالإرهاب.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو بعد ظهر الأحد "تأثرت خدمات النقل إلى موقف السيارات بازدحام مروري بعد الحادث الذي أدى إلى إغلاق نفق مبنى الركاب المركزي لأسباب أمنية".

ونصحت السلطات المسافرين عبر المطار الأحد بمحاولة الوصول أبكر من المعتاد إلى المرفق تحسبا للازدحام.