إسرائيل تنسف مباني وتطلق النيران داخل الخط الأصفر بخان يونس

واصل الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستهدفا بنيرانه مواقع جنوبي ووسط قطاع غزة خلف ما يعرف باسم الخط الأصفر، بعد توغل خارج مناطق انتشاره في خان يونس جنوبا.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال نسفت مباني وأطلقت النار في مناطق انتشارها شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت أن طيران الاحتلال شن فجر اليوم غارة استهدفت شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، دون أنباء عن ضحايا حتى اللحظة.

توغل إسرائيلي

وأمس السبت، توغل الجيش الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره ووسع المنطقة الصفراء شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب مراسل الجزيرة.

أتى ذلك بعد تأكيد مصادر بمستشفيات غزة استشهاد نحو 7 فلسطينيين بنيران الاحتلال السبت، بينما قالت مصادر طبية إن 5 من بين هؤلاء استشهدوا في مدينتي جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع خارج مناطق انتشار القوات الاسرائيلية.

بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على "3 مسلحين اجتازوا الخط الأصفر وشكلوا تهديدا لها"، وفق زعمه.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على المناطق الواقعة خلف ما يعرف باسم الخط الأصفر وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، وهي المناطق الواقعة ضمن الشريطين الجنوبي والشرقي، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، بما يشمل أكثر من 50% من مساحة القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ ارتكبت مئات الخروقات التي أدت إلى استشهاد 367 فلسطينيا، وفق مصادر رسمية بالقطاع.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.