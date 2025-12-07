إدانات أفريقية وهدوء حذر في عاصمة بنين بعد محاولة انقلاب

أدان كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) "بشدة" محاولة الانقلاب التي نفذها اليوم الأحد جنود في بنين غربي أفريقيا، وأعلنت السلطات في وقت لاحق إحباطها.

وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بشدة محاولة الانقلاب، معربا عن قلقه من تزايد الانقلابات والمحاولات الانقلابية في بعض مناطق القارة الأفريقية.

كما أدانت مجموعة إيكواس ما وصفته بـ"التصرف المنافي للدستور الذي يشكّل تقويضا لإرادة الشعب" في بنين.

ودعت إلى الاحترام الكامل لدستور البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بجهود الحكومة والجيش في العمل على استعادة الأمن والنظام.

الرئيس بخير

في غضون ذلك، قال متحدث باسم حكومة بنين إن الرئيس باتريس تالون بخير والأمور تحت السيطرة، مشيرا إلى أن السلطات اعتقلت 14 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب.

وكان وزير الداخلية في بنين قد قال في وقت سابق إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلاب بعد أن أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون الوطني تمكنها من الاستيلاء على السلطة.

وقال مصدر عسكري مقرب من تالون "إنهم مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون. الجيش النظامي استعاد السيطرة. المدينة (العاصمة كوتونو) والبلاد في أمان تام، وكذلك الرئيس وعائلته".

عزل الرئيس

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عسكريون عبر التلفزيون الرسمي بقيادة المقدم تيغري باسكال عزل الرئيس تالون.

وأظهرت صور حصرية حصلت عليها الجزيرة عودة الهدوء إلى بعض أحياء العاصمة كوتونو التي شهدت إطلاقا للنار خلال ساعات الصباح والظهيرة.

وبدت معظم شوارع المدينة خالية من المارة، كما أغلقت قوات من الجيش موالية للرئيس الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي والمطار.

كما شوهدت في بعض الشوارع حركة للدبابات.

وتشكل محاولة الانقلاب اليوم في بنين أحدث تهديد للديمقراطية في المنطقة، حيث استولى الجيش في السنوات القليلة الماضية على السلطة في النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، بالإضافة إلى مالي وغينيا، وخلال الشهر الماضي فقط في غينيا بيساو.