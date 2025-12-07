أميركا ترحل عشرات الإيرانيين بسبب "انتهاك قوانين الهجرة"

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن حوالي 55 إيرانيا سيعودون إلى البلاد في الأيام المقبلة، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة بسبب ما يزعم من "انتهاكهم قوانين الهجرة".

وقال بقائي -في مؤتمر صحفي متلفز- إن هذه الإجراءات التي تستهدف المواطنين الأجانب، لا سيما أولئك الذين ينحدرون من المنطقة، والإيرانيين على وجه الخصوص تكثفت خلال العام الماضي.

وأضاف أن "المواطنين الإيرانيين واجهوا مضايقات تحت ذرائع مختلفة".

وتعد عملية الترحيل هذه الثانية من نوعها خلال الأشهر الأخيرة، حيث أكدت الخارجية الإيرانية في سبتمبر/أيلول الماضي ترحيل 120 إيرانيا في إطار خطط أميركية لترحيل المواطنين، الذين تقول إنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، خاصة عبر الحدود مع المكسيك.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل.

كما أكد أنه سيُنهي جميع المزايا والإعانات الفدرالية "لغير المواطنين"، وأنه "سيجرد المهاجرين الذين يُقوّضون الأمن الداخلي من جنسيتهم، وسيرحل أي مواطن أجنبي يشكل عبئا على الدولة، أو يشكل خطرا على الأمن، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية".

قرعة المونديال

وفي ملف آخر، انتقد بقائي أيضا واشنطن لعدم تسهيلها منح التأشيرات لجميع أعضاء وفد اتحاد كرة القدم الإيراني لحضور قرعة كأس العالم التي أقيمت الجمعة في واشنطن.

وقال بقائي "لقد عبّرنا عن احتجاجنا على قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات لفريقنا المرسل لحضور قرعة كأس العالم".

وشدد على أن "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تلزم الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة بتوفير الشروط اللازمة لتواجد الفرق المشاركة والمدربين وجميع أعضاء الوفود المعنية. يُعد هذا التزامًا دوليًا يجب على أي دولة قبوله عند منحها صفة الاستضافة"، مشيرا إلى أن مسؤولي الفيفا ملزمون بأداء واجباتهم بالكامل.

وطلبت إيران 9 تأشيرات لوفدها، لكن نُقل عن أمير مهدي علوي، المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قوله إن الولايات المتحدة أصدرت 4 تأشيرات فقط.