11 قتيلا بإطلاق نار في فندق بجنوب أفريقيا

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا مقتل 11 شخصا وإصابة 24 آخرين برصاص مسلحين اقتحموا فندقا في العاصمة بريتوريا السبت، وأطلقوا النار على تجمع في حانته.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي إن 10 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة ببلدة سولسفيل على بعد 18 كيلومترا غرب بريتوريا، بينهم طفل يبلغ من العمر 3 أعوام قتل في الهجوم، إلى جانب آخر (12 عاما) وثالث يبلغ 16 عاما.

كما أكدت أيضا إصابة 25 شخصا أصيبوا بالرصاص، وقالت إن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

وقالت المتحدثة إن 3 مسلحين دخلوا المبنى حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا (02,30 بتوقيت غرينتش)، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في حانة الفندق.

واعتبرت الهجوم "حادثة مؤسفة للغاية. مشيرة إلى أن الشرطة لم تبلغ بالحادثة إلا حوالي الساعة السادسة". ولم تعرف بعد دوافع إطلاق النار، ولم يُلقَ القبض على أي مشتبه به.

وهذا الهجوم الأحدث في سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 63 مليون نسمة.

وتعاني جنوب أفريقيا من جريمة متجذّرة وفساد تقوده شبكات منظمة، ويملك العديد من المواطنين أسلحة نارية مرخصة للحماية الشخصية، لكن هناك العديد من الأسلحة غير القانونية المتداولة.

ووفق بيانات الشرطة حصد العنف المسلح نحو 63 شخصا يوميا في الفترة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول الماضيين، وفق بيانات الشرطة.