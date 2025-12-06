وقفة غاضبة في بيت جن بسوريا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي

شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي، اليوم السبت، وقفة شعبية غاضبة نظّمها مواطنون قدموا من مختلف المحافظات السورية، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والمتكررة للسيادة السورية، وللتضامن مع أهالي البلدة التي تعرضت قبل أيام لمجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المحتجون الأعلام السورية ولافتات تعبر عن وحدة الشعب السوري ورفضه للاحتلال، منها "كلنا بيت جن.. كلنا غزة"، و"من حلب إلى بيت جن.. من بيت جن إلى غزة"، و"بيت جن بترفع الراس"، مرددين هتافات تؤكد صمود السوريين واستعدادهم للتضحية دفاعا عن أرضهم.

وجاءت الوقفة بعد 8 أيام فقط من المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في البلدة، حيث شنّ قصفا عنيفا أدى إلى مقتل 13 مواطنا وإصابة العشرات عقب توغل بري لقواته في المنطقة.

وفي تصعيد جديد السبت، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في محيط بيت جن وأطلق النار لترهيب الرعاة، في انتهاك للسيادة السورية، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وقد استغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 لاقتحام المنطقة العازلة وتوسيع احتلالها للأراضي السورية واستولت على قمة جبل الشيخ الإستراتيجي وأسقطت اتفاقية فض الاشتباك المبرمة عام 1974.

كما شنت إسرائيل غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وفي الأشهر الماضية، عُقدت لقاءات إسرائيلية سورية بوساطة أميركية، في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها منذ أواخر عام 2024 والعودة إلى حدود اتفاقية فض الاشتباك ووقف انتهاك الأجواء السورية.